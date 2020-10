20e Tour de Corse Historique : Alain Oreille remporte la 20e édition

Samedi matin Alain Oreille, qui menait le classement général depuis la fin de la deuxième étape, comptait 1'41'' d'avance sur son poursuivant immédiat le Porto-Vecchiais Olivier Capanaccia sur la M3 et 4'31 sur le troisième Christophe Casanova (M3).Autant dire que sauf impondérable le couple Oreille allait pouvoir, enfin, savourer le champagne du succès, après avoir terminé, déjà, à deux reprises en deuxième position.



Mais il y avait encore quatre spéciales à disputer avant de rentrer au parc fermé final.



Dès la première spéciale (Tavera - Bastelica) de cette cinquième et ultime étape entre Ajaccio et Porto-Vecchio, Robert Consani, qui prenait part au Super Rallye, se rappelait au bon souvenir de ses concurrents en signant un nouveau scratch. Le pilote de la Porsche allait faire carton plein lors de cette journée de clôture en remportant les trois autres spéciales. Quant à Alain Oreille, en bon gestionnaire, il évitait d'aller à la faute pour ne pas hypothéquer la victoire qui lui tendait les bras. Le seul fait de course de cette cinquième étape concernait les deux places restantes sur le podium. Olivier Capanaccia, qui menait le classement J2, était victime d'un ennui mécanique dans Albitreccia - Calzola. Celui-ci entrainait une pénalité de plus de deux minutes qui lui faisait perdre sa deuxième place au général et celle de leader en J2.

C'était le seul fait notable de la journée à l'issue de laquelle, Alain Oreille rentrait à Porto-Vecchio en vainqueur du classement général et du VHC. Christophe Casanova, conservait sa deuxième place du général et la première en J2, malgré le forcing de Capanaccia dans les deux dernières spéciales du jour. Le Porto-Vecchiais se consolait avec la troisième place sur le podium et la deuxième en J2.



François Foulon (MK2) le vainqueur de la précédente édition termine lui au pied du podium. Quant à Dominique Marcelli (MK2) il intègre le top cinq au terme d'une belle fin de rallye. Dans le classement VHRS, Bernard Figuière (911) en moyenne Haute, Christophe Baillet (M3) chez les Intermédiaires, Serge Garosi (Mazda RX2) en moyenne Modéré et Daniel Klumpp (Mini) en Basse sont les lauréats de ce 20e TDCH.