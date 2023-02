200 jeunes basketteurs réunis à Ajaccio pour le Championnat de France UNSS

Du 1er au 3 février, l'UNSS et ses partenaires ont organisé pour la toute première fois en Corse le championnat de France UNSS basket-ball lycées Open 3x3. Plus de 200 lycéens venant de 24 délégations métropolitaines et DOM/TOM se sont réunis au CSJC d'Ajaccio pour prendre part à la compétition. La section sportive du collège de Montesoro de Bastia, le pôle basket du collège Arthur Giovoni d'Ajaccio et les jeunes reporters du collège et lycée Lætitia Bonaparte d'Ajaccio ont également participé à ce championnat.