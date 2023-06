2 511 passagers sur le Queen Mary 2 qui a fait escale à Calvi

Pour ceux qui l'ignoreraient, le Queen Mary 2 est un paquebot transatlantique britannique de la Cunard qui a été construit en France dans les Chantiers de l'Atlantique à Saint-Nazaire et mis en service en 2004 pour assurer la ligne régulière Europe-Amérique du Nord.

Il fut à l'époque de sa mise en service le plus grand paquebot au monde (en longueur et en tonnage). Il est parfois surnommé « le dernier transatlantique », étant le dernier paquebot à effectuer des traversées reliant l'Europe à l'Amérique.





En mai 1998, les dirigeants de Carnival Group demandent à l'architecte naval Stephen Payne de réfléchir à la conception d'un transatlantique destiné à remplacer le Queen Elizabeth 2 au sein de la flotte de leur filiale Cunard. Stephen Payne définit la ligne générale d'un navire de 345 mètres de long, 41 mètres de large et 72,3 mètres de hauteur (soit l'équivalent de 25 étages).





C'est aujourd'hui l'un des plus grands et prestigieux paquebots au monde. Il fut entre 2003 et 2006 le plus gros paquebot de l'histoire devant le France. Il est resté le plus long paquebot au monde jusqu'à la mise en service de l'Oasis of the Seas en 2009.



Les Balanins qui ont pu l'observer tout à loisir durant toute la journée peuvent désormais justement en parler…

Cette escale du plus grand navire jamais accueilli à Calvi, a été également marquée par une activité intense des autocaristes de la région qui durant la journée ont pris en charge 700 personnes pour des excursions autour de Calvi.