2 000 personnes invitées à se faire vacciner à Portivechju : pour Jean-Christophe Angelini "l'essentiel reste à faire"

Dans cette véritable course contre-la-montre pour enrayer l'épidémie de Covid 19, Jean-Christophe Angelini a souligné tout le travail entrepris par les équipes œuvrant depuis de longs mois au sein de ce centre de vaccination de l'enceinte des Quatre-Chemins. Il est vrai que les chiffres sont éloquents, depuis le mois de janvier ce sont 46 000 personnes qui y ont été vaccinées. Depuis la mi-juillet 9 000 personnes, dont 3 000 saisonniers, ont, de la même manière, été vaccinées. Cela correspond à la capacité quotidienne du centre du stade Claude-Papi qui s'établit autour de 400 personnes.





Une implication forte de tous les secteurs que ce soit, les personnels médicaux, les pompiers, l'ARS, bien entendu, l'ensemble des bénévoles qui, regroupés autour d'Emmanuelle Giraschi en charge de la santé au sein de l'équipe municipale de Portivechju, donnent le meilleur d'eux-mêmes en ces mois compliqués

Cette conjonction des moyens et des compétences, soutenue par la mairie de Portivechju et la Communauté de Communes du Sud Corse, comme se plaisait à le souligner Jean-Christophe Angelini, rend le territoire, dans son ensemble, plus fort et plus uni, même si "l'essentiel reste à faire". Ce faisant Jean-Christophe Angelini insistait sur la nécessité de la vaccination pour préparer de manière sereine les prochaines échéances dont la rentrée scolaire du début septembre.





D'où l'importance de cette journée du mardi 17 août avec cet objectif de 2 000 vaccinations représentant l'équivalent d'une semaine de vaccination. Pour en faciliter le déroulement, il est demandé, à toutes les personnes intéressées, de prendre rendez-vous sur Doctolib ou bien en téléphonant au 09 80 80 30 64 et ce pour prévoir les doses nécessaires.

D'ores et déjà un millier de personnes est inscrit