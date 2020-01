1ère édition du Corsica Raid : les 205 Peugeot débarquent en Corse

Maria Bettina Colonna le Dimanche 12 Janvier 2020 à 22:15

Sur les conseils des raideurs, l’agence de voyages LuroDakar lance une toute nouvelle aventure : Le 205 Corsica Raid & Youngtimers.

Un premier raid pour s’exercer avant de pouvoir fouler les terres et dunes marocaines. Plus proche et d’une durée plus courte que son grand frère « le 205 africa raid », les équipages vont vivre un exercice grandeur nature en conditions de raid, outils de navigation en main.

Mais ce n’est pas tout...

