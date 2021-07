1er Open International d'été de Bastia et tournoi des jeunes du 12 au 18 juillet

Cette compétition organisée par la Ligue Corse d’Échecs en collaboration avec le Corsica Chess club est dotée de 10 000 € de prix.

Elle permettra à ses jeunes espoirs de s’aguerrir à travers une compétition de haut niveau et d’améliorer leur classement.





Un open idéal pour réaliser une norme ou une performance FIDE

Le tournoi réunira de nombreux joueurs continentaux et territoriaux, mais aussi de forts maitres et grands maîtres internationaux.



Une autre compétition très attendue sera l'Open des Jeunes de Bastia. Un tournoi réservé au moins de 14 ans et doté de lots à nature, qui se déroulera en décalé avec les horaires de l'Open du 12 au 17 juillet à la Casa di I Scacchi de Bastia





Open International et tournoi des jeunes

Cet « Open di Bastia » comprend 2 tournois : Un open principal avec possibilités de normes et décernant le titre de « Champion de Corse 2021 », et un tournoi des jeunes réservé aux moins de 14 ans et moins de 1300 EloLes règles du jeu sont celles de la Fédération Internationale Des Echecs. Les appariements informatisés (programme P.A.P.I) se font au Système Suisse.

L'open est en 9 rondes. La cadence de jeu est 1h30 + 30s/coup.



Salles de jeu

•Citadelle de Bastia -Auditorium du musée –

Les 10 premiers échiquiers de l’Open joueront dans ce magnifique lieu mis à la disposition par la ville de Bastia. (Mise en place et retransmission en direct sur internet et vidéo projection sur écran géant des parties les plus importantes de la compétition.





•Casa di I Scacchi de Bastia –2, rue du Commandant L’Herminier

(400 m² de surface de jeu) -Le cœur du tournoi ou se dérouleront les autres matches de l’Open principal et de l’Open des Jeunes.





Par ailleurs, l'Open de Bastia décerne le titre de champion de Corse 2021. Le premier joueur au classement général final de l’Open de Bastia est sacré champion de Corse 2021.