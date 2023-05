19e Salon des collectionneurs de Borgo : plus de 40 exposants à la salle polyvalente

L’an passé, cette manifestation aux mille facettes, initiée par Valérie Cavalli, avait attiré plus de 4 000 personnes ! C’est dire l’engouement que suscite ce rendez-vous, non seulement pour le public, mais aussi pour les collectionneurs qui sont de plus en plus nombreux à postuler pour un stand.







« Notre salon permet aux visiteurs de pouvoir acheter, vendre ou échanger toutes sortes d’objets de collection » souligne l'antiquaire d’Aléria, « Cette année le salon regroupera plus de 40 exposants venus de toute la Corse ».

Grâce à l’aide de la municipalité de Borgo, ce sont près de 200 mètres linéaires d’objets, issus de collections diverses qui seront présentés par des particuliers et des professionnels. Cerise sur le gâteau, à l’extérieur, une cinquantaine de voitures anciennes et des motos Harley-Davidson raviront les curieux.

Ces curieux qui découvriront les collections de passionnés d’objets les plus divers : armes, décorations militaires, disques vinyles, livres, bandes dessinées, cartes postales anciennes, numismatique, philatélie, minéraux, roches, voitures miniatures, bijoux, vêtements vintage, figurines...



Ce salon apparaît aussi comme un résumé de l’histoire de la Corse, de son savoir-faire. « Il sera même possible de faire expertiser les trésors oubliés », ajoute Valérie.