160e anniversaire de la bataille de Camerone : le 2e REP ouvre ses portes au public

Les festivités de Camerone ont débuté dès 10 heures ce dmanche matin, au Camp Raffalli, plus communément appelé le 2e Rep. Autorités civiles et militaires, ainsi que les familles des soldats étaient conviées à la prise d’armes ainsi qu’au défilé du régiment.



Une cérémonie qui a été inaugurée par la présentation du régiment au commandant en second, le lieutenant-colonel Argenson, qui l’a à son tour, présenté au chef de corps, le colonel Baptiste Thomas.

Aux côtés du général Éric Bellot des Minières, ils ont effectué l’inspection des troupes, avant de rendre les honneurs au drapeau.

À cette occasion, 12 soldats ont reçu une médaille en récompense de leur comportement avec le 2e Rep.

En fin de matinée, le défilé du régiment et les démonstrations de l’équipe de voltige de l'Armée de l'Air sont venus clôturer cette première partie de la cérémonie de Camerone.



Demain, lundi 1er mai, le rendez-vous est donné à partir de 11h30. Les visiteurs pourront s’essayer aux différents jeux et ateliers, assister aux démonstrations et participer au tirage au sort de la tombola.



Il y a 160 ans …



Camerone est une bataille, au cours de laquelle 65 soldats français ont fait preuve de beaucoup de courage. Bataille gravée depuis lors dans les mémoires, car malgré la victoire mexicaine, c’est le courage des hommes qui est devenu l’exemple à suivre pour chaque soldat pour qui bravoure et honneur comptent plus que la vie ou la mort.



"C’est un chiffre rond, 160 ans, mais la cérémonie se déroule comme tous les ans, sans relief particulier. C’est une cérémonie immuable" explique le chef de corps, le colonel Baptiste Thomas en rappelant que le camp ouvre ses portes au public à l’occasion de la kermesse.

"C’est important à nos yeux de proposer de tels événements. Les familles sont régulièrement invitées pendant l’année. Il est important de les associer à la vie de la caserne parce que si une famille n’est pas bien, le soldat non plus. La fête de Camerone est effectivement un moment clef dans l’année puisque c’est la seule fois ou nous ouvrons les portes au public. Il y a des habitants de Calvi, des environs et des touristes. Ils participent à 36 heures de festivités", ajoute-t-il .