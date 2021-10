14e édition de la Marie-Do jusqu'à dimanche à Ajaccio : "Tous ensemble contre le cancer"

« C’est ici que tout a commencé il y a quinze ans ». Par cette phrase introductive, Catherine Riera a présenté ce jeudi matin dans les locaux d’Air Corsica, la quatorzième édition de la Marie Do. Après un long hommage à Marie-Dominique Versini, terrassée par un cancer à l’âge de 35 ans il y a seize ans, dont la présidente a souligné « l’aura et le courage d’une femme qui nous a bluffés tous », il a été question d’évoquer une belle aventure humaine, sociale et caritative mise en place au départ sur une journée à la demande du père de Marie-Do Versini et devenue, en peu de temps, un extraordinaire élan de solidarité où l’on ne compte les bénévoles et les partenaires. « Une chaîne qui s’est enrichie un peu plus chaque année. »



Il a ensuite été question, après dix-huit mois difficiles, de cette quatorzième édition puisqu’elle n’avait pu avoir lieu l’an dernier en raison de la crise sanitaire. Aux côtés de Catherine Riera , Marie-Hélène Casanova-Servas, présidente du directoire de la compagnie aérienne, Muriel Fagni élue territoriale mais surtout en tant que bénévole et membre du conseil d’administration, Dominique Leca et François Maestrati également membre du CA. Marie-Hélène Casanova-Servas va, pour sa part préciser l’importance de la manifestation. « Tout le monde, rappelle-t-elle, est touchée de près ou de loin par la maladie, on ne peut pas rester insensible. Chacun doit apporter sa pierre. Je représente les salariés d’Air Corsica, qui appréciaient tous Marie-Do Versini, et je n’ai aucun doute sur leur implication. »



On rentre, ensuite, dans le vif du sujet avec l’édition 2021 dont tout le monde salue le retour après un an d’absence. « Le doute a longtemps plané sur l’organisation de la manifestation, précise Catherine Riera, c’est un contexte particulier. Jusqu’au mois de septembre, on était sûr de rien. Et nous avons bâti, un programme « Covid-Compatible » allégé. »



Toutes les animations sous tente ou qui se déroulent habituellement au Palais des Congrès ont été annulées tout comme la journée du vendredi dédiée aux enfants. Le dispositif prévoit le contrôle du pass sanitaire à l’entrée et une équipe de bénévoles qui mettra un peu plus qu’à l’accoutumée, la main à la pâte. La restauration s’effectuera assis et le service assuré par les bénévoles. Une fois ces exigences sanitaires respectées, l’équipe dirigeante a concocté un peu plus de deux jours festifs, ludiques et solidaires autour du slogan « Tous ensemble contre le cancer, Inseme Vinceremu ».



Au programme, défis sportifs, apéritifs musicaux avec « La Ptite Culotte » et les Zinzins », des gonflables géants, le repas des Pescadori in Festa (Paëlla samedi et moules-frites dimanche), des jeux et animations pour les enfants (tir à l’arc, ateliers dessins, maquillage…), trois courses à pied dimanche... tout permettant de financer les cinq dispositifs de l’association : fonds de secours, atelier paroles et bien-être, soutien à la recherche en oncopédiatrie, investissements dans les hôpitaux, information et sensibilisation.

À noter qu’une tombola mettant en lice une Fiat 500 d’une valeur de 7 300 euros est en place depuis juillet. Les billets sont disponibles dans 82 points de vente dans toute l’île.

Une manifestation très attendue, tant pour l’association que pour la population insulaire, particulièrement sensible à ce fléau...