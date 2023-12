14 nouveaux citoyens français accueillis à la préfecture de Corse-du-Sud

.

"Vous êtes 14 à avoir choisi de rejoindre notre communauté nationale pour des raisons diverses, qui demeurent gravées en chacun de vous, certaines heureuses et d’autres moins, notamment lorsque vous avez dû quitter une terre qui vous a vu naître mais sur laquelle vous ne vous sentiez plus en sécurité. Vous étiez 14 et nous ne sommes désormais plus qu’un. Le peuple de France."

Amaury de Saint-Quentin



Le jeudi 7 décembre est une date qui restera gravée dans la mémoire des 14 habitants de la Corse-du-Sud. En effet, ils ont été reçus à la préfecture d'Ajaccio, pour marquer leur entrée officielle dans la citoyenneté françaiseSi les motivations de leur demandes sont diverses , la fierté d’être officiellement Françaises et Français se lisait dans leurs yeux de ces personnes venant de plusieurs pays différents. Certaines sont arrivés accompagnées par leurs famille et amis, d'autres par le maire de leur commune. "L'acquisition de la nationalité est l'aboutissement d'un parcours d'intégration engagé depuis votre arrivée sur le territoire." a indiqué dans son discours le préfet de Corse Amaury de Saint-Quentin. "C’est donc avec un réel plaisir que je vous accueille ce matin dans les salons de la préfecture de Corse, la maison de l’Etat, la maison de la République, la maison de tous les citoyens."Issues d’Algérie, de Bulgarie, de Côte d’Ivoire, de Cuba, de Madagascar, du Maroc, de Roumanie, de Tunisie et du Sénégal ces personnes ont fait le choix de quitter leur pays pour la France et vivent aujourd'hui en Corse-du-Sud