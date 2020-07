14-juillet : « Les P’tites Mains Solidaires Corses » honorées à Paris

Jonathan Curti, à l’origine de la création de cette belle association, était donc ce mardi matin place de la Concorde aux côtés du Président de la République et du Ministre de la Santé.

C’est au plus fort de la crise sanitaire et alors que la France devait faire face à une pénurie de masque que J.Curti a une cette idée de confectionner des masques sur place, à Ajaccio. En l’espace de quelques jours, il a pu, sans moyens, réunir, motiver, armer de tissus, machines, locaux et bonnes volontés une armée de bénévoles pour protéger activement les personnes luttant contre la pandémie de COVID-19 : personnels hospitaliers, pompiers, policiers et gendarmes, éboueurs, femmes de ménage, personnels de services de toutes natures... Des petites mains, couturières, débutantes, confirmées ou novices se sont rapprochées de lui pour fabriquer et distribuer des milliers de masques en tissu lavables et réutilisables.

Ce mardi, J.Curti a remis en main propre à Olivier Veran un masque à fleur avec pochette à filtre fabriquée par l’association. «Ce masque et ces 2 petites mains anonymes qui ont confectionné ce masque est pour moi symbole de la force et de cette unité insulaire qui a marqué les cœurs et les esprits dès le début de l'annonce de cette crise » explique J.Curti. «Cette personne anonyme qui n'a pas Facebook, qui a dans l'ombre de chez elle a confectionné un millier de masque sans avoir de réel retour alors c'est pour elle que je symbolise ce don, son masque qui de Corse à Paris et jusqu'au Grand Palais aura fait son voyage pour symboliser le total engagement solidaire avec cette totale abnégation pour préserver la santé des citoyens insulaires. Et cette médaille je la ramène de la place de la Concorde pour Josette Longchent qui pour moi est le symbole de cette jeune adolescente qui a vécu la seconde guerre mondiale et qui je m'en suis fait la promesse aura sa surjeteuse en plus de cette médaille. Cette femme au cœur rempli d'amour pour son voisinage de quartier reste pour moi le symbole de cette citoyenne qui en temps de crise a conçu nuit et jour dans le confinement, masques, Charlotte, calos... en achetant elle-même le tissu, le fil, les élastiques. Cette femme me faisait pleurer sans le savoir à chaque fois que je partais de chez elle quand je voyais les cloques sur ses doigts dû aux ciseaux qui chauffaient sa peau fine afin de faire les patrons de masques et Calots sans rien demander en retour. C'est une résistante insulaire qui a vécu 2 guerres et qui c'est engagée dans les 2 aussi ».

Parfois, l’homme est bon ! Cela fait plaisir de savoir qu’ils en existent.