14 000 colis par jour avant Noël au centre de tri de Bastia : "on ajoute des moyens pour ne pas avoir de retard"

Justement, face à l’augmentation du volume de colis reçus chaque année (+8 % en 2022), les locaux de Bastia ne permettent plus d'effectuer un travail optimal. « Le centre est dépassé », reprend Laurent Croce. « On n’a que quatre quais d'accueil pour les camions, on est obligés de les faire passer par une autre entrée, c’est trop petit. » Un projet de construction d’un nouveau centre de tri, « plus moderne », est donc en cours, et pourrait voir le jour en 2025. Selon Jean-Michel Rocca, directeur régional du courrier, c’est une étape indispensable, à l’heure où La Poste est devenue « une entreprise de colis qui fait du courrier ». « Il n’y a plus personne qui envoie des lettres, on a vraiment un changement de paradigme. »



La gestion des futurs cadeaux de Noël est donc un enjeu majeur, et concentre toute l’attention de Laurent Croce. « Il y a toujours des retardataires, des achats de dernière minute. Mais nous, de notre côté, on fait tout pour que les commandes arrivent à temps au pied du sapin. »