120 participants au 10 ème trail Palazzi-Sant’Anghjulu : un beau succès

La 10ème édition du trail Palazzi-Sant’Anghjulu au profit de la Marie-do a comptabilisé ce dimanche plus de 120 participants entre la course et la marche. Anthony Quilici, Lambert Santelli et Leo Serca se partagent le podium



C’est sous un soleil radieux et une température plus que printanière que de nombreux coureurs se sont rassemblés à Santa-Riparata-di-Balagna pour participer à la 10ème édition du Trail Palazzi-Sant’Anghjulu, toujours au profit de la Marie-do, que l’on ne présente plus.

126 participants au total, venus de toute la Corse, ont ainsi arpenté les anciens sentiers qui relient les beaux villages de Balagne, pour des courses allant de 9 kilomètres pour la marche à 17 pour la partie trail.







"C’est toujours un très grand bonheur de se retrouver dans cet écrin absolument magnifique qu’est la Balagne et particulièrement ici et avec une météo incroyable. C’est l’occasion de se ressourcer dans ce magnifique maquis. Merci aux bénévoles et eux participants qui répondent présents chaque année. Ça fait chaud au cœur et on repart plus que boosté pour les combat" confie Catherine Riera, présidente de la Marie-do, aux côtés d’Antoine Brignetti, président de l’association de la Vallée de Palazzi, ravi de pouvoir réorganiser le trail après 2 ans d’absence.







"Nous sommes très contents de pourvoir réorganiser cet événement cette année. Pour le trail de Palazzi-Sant’Anghjulu, on souhaite faire revivre les sentiers de Balagne qui servaient autrefois à aller d’un village à l’autre. Ainsi, on essaie de rester au maximum sur les sentiers pour la course", précise-t-il. Un travail de longue haleine, jusqu’au dernier moment. " Hier, on était encore sur le terrain, car avec la tempête, des arbres étaient tombés en travers des sentiers. Mais en temps normal, on a la chance d’avoir les services de la com com de Lisula qui s’occupent de l’entretien de tous les sentiers et je tiens à les féliciter et les remercier"















Premier au classement en 1h27 Anthony Quilici était suivi de prêt par Lambert Santelli et Leo Serca. La première féminine était Emmanuelle Moracchini.





À noter la présence des jeunes adolescents de la section trail Pasquale Paoli du collège de Lisula, entraînés par Laurent Bruna, professeur d’histoire géographie, qui ont participé à leur toute première course officielle et qui ont réalisé un très bon temps sur le tronçon de 9km, mais bien évidement en courant!" Ils étaient motivés. C’est leur première course officielle. Ils se sont entraînés pour ça. Ils ont réellement pris goût, et ils travaillent même en dehors du temps scolaire. Ils ont pris les 7 premières places!"

Pari plus que gagné pour ces jeunes gens qui se forgent ensemble un véritable esprit d’équipe et sportif. " Filles et garçons, on s’entraîne en équipe, et on avance en équipe" ajoutait Laurent Bruna.







Le classement





1 QUILICI ANTHONY 01:27:03

2 LAMBERT SANTELLI 01:32:34

3 SERCA LEO 01:38:12

4 FERRAND SYLVAIN 01:38:54

5 MORETTI JEAN FRANÇOIS 01:39:41

6 GIZATOULIN MARAT 01:42:45

7 KOVAC HIKICA 01:43:42

8 RICCINO OLIVIER 01:44:05

9 GELMINI FRANÇOIS 01:44:06

10 VOLPEI DAMIEN 01:45:37

11 PEPELS NIEK 01:46:17

12 DUMONT SÉBASTIEN 01:47:12

13 DEPLAGNE QUENTIN 01:47:39

14 MORACCHINI EMMANUELLE 01:49:16 15 ANGUN KEVIN 01:52:58

16 COMAT GUILLAUME 01:53:11

17 AGOSTINI FLORENT 01:54:01

18 BOUSTATIN MORAD 01:54:03

19 RICHARD TONY 01:55:48

20 ROSSI SEBASTIEN 01:55:52

21 NDIAYE EMMANUEL 01:56:01

22 BRUYERE CÉDRIC 01:57:16

23 HENRY PIERRE 01:57:34

24 LE CORRE FRANÇOIS 01:58:14

25 WACQUANT JULIEN 01:58:17

26 RAFFE BAPTISTE 01:58:25

27 CALABIO DAMIEN 01:58:29

28 FILIPPI JEREMY 01:58:40

29 GAULTIER EMMANUEL 01:59:34

30 LIMA DA VINHA ARANTES GABRIEL 02:00:25

31 BENET ROMAIN 02:01:30

32 SALVARELLI PIERRE LOUIS 02:03:42

33 SOURISSEAU YOANN 02:03:45

34 MULAS OBERTI MARC-ANTOINE 02:06:30

35 MARTIN JEAN FRANCOIS 02:06:40

36 AZAM AURÉLIEN 02:11:14

37 GENSUL MANUEL 02:11:30

38 LAGRABE LOIC 02:12:55

39 MEZZADRI DOMINIQUE 02:13:36

40 MARCELLI KEVIN 02:14:28

41 GRAZIETTI CHRISTOPHE 02:14:28

42 LORENZANI LAURENT 02:15:42

43 POGGI PHILIPPE 02:15:44

44 LAZIC ALEKSANDER 02:15:44

45 ALDOBRANDI CHRISTOPHE 02:15:55

46 SHAKYA MAYA 02:16:23

47 NUPER THOMAS 02:16:29

48 COSTA JEAN PIERRE 02:16:43

49 VALÉRY BARBARA 02:17:48

50 BARBAGGIO JEROME 02:17:48

51 SANTOS FLORIAN 02:19:01

52 GRIMALDI ALEXIS 02:19:39

53 PIERI JEAN FRANÇOIS 02:19:39

54 SALIBA DAMIEN 02:19:43

55 BEC KARINE 02:20:02

56 MARCHETTI JEAN PIERRE 02:20:32

57 DELANNAY HERVÉ 02:20:33

58 HUCHE JUSTINE 02:20:40

59 SALVADORI GILBERT 02:20:58

60 BODART CHARLOTTE 02:21:11

61 CAREDDU ANDRÉ 02:21:21

62 ROSSO ANTHONY 02:21:22

63 FRANÇOIS CHLOÉ 02:21:34

64 LEONARDI PASCAL 02:23:32

65 MISERAZZI PATRICK 02:25:34

66 CORBI HERVE 02:25:41

67 GENOVESI JEAN-FRANÇOIS 02:26:21

68 BRECQUEVILLE JEREMY 02:26:21

69 KERIVEL ANTHONY 02:28:36

70 CUCCHI OLIVIER 02:29:29

71 BESSEAS FABIEN 02:30:02

72 SOHNOEBELEN THOMAS 02:31:29

73 BERTON ROMAIN 02:33:48

74 WEIBEL NATHALIE 02:34:06

75 COLOMBANI JEAN PAUL 02:36:29

76 BORREGUERO ARNAROL 02:36:48

77 PIERLOVISI XAVIER 02:37:55

78 CERVETTI EMMANUELLE 02:38:46

79 BONIFACIO ANNE 02:39:42

80 BOUSTATIN KHADIJA 02:41:05

81 FOURNIER ELODIE 02:42:41

82 SANSON LAURENT 02:42:58

83 GAMBINI CORTE 02:44:30

84 BEC NICOLAS 02:46:07

85 BEVILACQUA JEAN MARC 02:55:37

86 ACQUAVIVA CECCE 02:56:41

87 GIUDICELLI JEAN-NOËL 03:04:23

88 BEC ROSANA 03:10:00

89 RETALI ANTOINE 03:10:25

90 RUET PATRICK 03:15:47

91 CHANELIÈRE MARION 03:23:35

92 FAUQUET WILLIAM 03:23:36

93 LEBRON LAURENT 03:24:28

94 DOTTORI JACQUES 03:24:52

95 DELBREIL CHRISTOPHE 03:28:26

96 HOMBERT CARINE 03:34:02

97 TRABA AURELIE 03:46:10

98 POLI STÉPHANE 05:00:35