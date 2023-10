110 cambriolages en moins de 2 ans : un couple interpellé à Porto-Vecchio

La vague de cambriolages qui sévissait depuis pr§ès de deux ans dans la région de Porto-Vecchio touche enfin à sa fin, grâce à l'arrestation d'un couple de malfaiteurs. En 2023, plus de 80 cambriolages ont été signalés dans la région, suivant une année 2022 déjà alarmante avec 30 délits.

La résolution de ces crimes a été le fruit d'une enquête méticuleuse menée par une équipe de 31 gendarmes accompagnés de leur fidèle compagnon canin. Grâce à une série de mesures, dont des surveillances continues, des croisements d'informations judiciaires, et des recherches d'indices, les forces de l'ordre ont réussi à identifier les membres présumés de ce réseau de cambrioleurs. "Il est apparu que ces criminels opéraient sous divers pseudonymes, se livrant ainsi à ce qu'on pourrait qualifier de "tourisme criminel" à travers l'Europe. Qui plus est, l'un des individus était également sous le coup d'un mandat d'arrêt européen émis par les autorités italiennes." indique sur les réseaux sociaux la gendarmerie de Corse.

Ce mois-ci, une opération judiciaire d'envergure a donc été lancée pour mettre fin à cette vague de cambriolages. Les gendarmes ont interpellé le couple présumé de cambrioleurs, les plaçant en garde à vue pour des chefs d'accusation graves, notamment le vol en bande organisée et l'association de malfaiteurs.