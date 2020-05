11-Mai - Les parents d'élèves de Lucciana et Folelli toujours opposés à la réouverture des établissements

Nous pensons qu’aujourd’hui il est préférable de se concentrer sur les conditions de reprise au mois de septembre.

A ce jour, plusieurs Maires ont déjà pris la décision de ne pas rouvrir les écoles de leur commune sachant que toutes les conditions sanitaires, sécuritaires et la logistique ne pourront être garanties.



Le discours de non-sens du Premier Ministre désireux d’ouvrir les établissements scolaires va à l’encontre des préconisations du conseil scientifique pour le maintien de fermeture des crèches, écoles, collèges, lycées et universités jusqu'en septembre 2020.



Ces dernières heures en France et à l’étranger des symptômes graves sont apparus chez les enfants et ont été confirmés par les médecins comme ayant un lien avec le Covid-19.

Nous avons pris aussi connaissance du protocole sanitaire rendu public; et il nous semble inapplicable sur le terrain.



Il est incontournable que la continuité pédagogique en distanciel soit effectuée par les mêmes enseignants affectés à leurs élèves depuis la rentrée 2019. Les enfants restant à leur domicile ne peuvent être lésés! Ce système entraînerait un risque de décrochage scolaire trop important et une situation psychologique anxiogène supplémentaire.

La complicité et la confiance entre les élèves et leurs enseignants doivent demeurées intactes et ne peuvent être remises en cause pour si peu de jours !



Le vote de l’Assemblée de Corse concernant la motion refusant une rentrée scolaire au 11 mai a connu jeudi un report au 6 mai. Nous resterons donc vigilants et attentifs à cette séance.

Nous appelons nos élus de l’assemblée de Corse à voter pour la motion proposée par Mr Talamoni demandant le report de la rentrée scolaire à septembre et non à compter du 11 mai.

Celle-ci vient appuyer les prises de positions et de décisions des mairies, des associations et des délégués de parents d’élèves, des syndicats d'enseignants, des élèves et du personnel académique, qui se sont déjà prononcés sur la non réouverture des établissements scolaires jusqu'en septembre 2020. Nous espérons que vos divergences politiques ne seront pas un obstacle pour unir vos voix face à cette situation inédite mais un atout sur ce combat !

L’acceptation de cette motion de votre part sera l’expression de votre bonne conscience afin de préserver la santé du peuple Corse.



Notre position de départ rejoint donc tous les communiqués émis jusqu’à ce jour par les différentes structures qu’elles soient : étudiantes, associatives, municipales, et syndicales.

Nous proposons à nouveau, aux communes, à Mme la Rectrice, à Mr le Directeur Académique et à Mr le préfet de se positionner en ce sens.



Nous renouvelons donc notre position pour un report d’ouverture au mois de septembre car les conditions sanitaires seront impossibles à mettre en place.

Voici la liste mise à jour des associations et des délégués de parents d’élèves des établissements scolaires qui ont rejoint notre appel et qui confirme cette volonté