11 Mai - Corsica Ferries rodée pour s’adapter aux conditions du déconfinement

Cellule de crise à terre en contact permanent avec les navires.





Vente de cabines individuelles ou pour une même famille.





Attribution des fauteuils dans les salles pullman de manière à respecter les règles de distanciation sociale.





La compagnie communique aux voyageurs, notamment par des sms/courriels en amont, et à bord par un affichage et par des annonces les mesures d'hygiène et de distanciation sociale, dites "barrières", définies au niveau national, comportant notamment l'obligation pour les voyageurs de se tenir à au moins un mètre des autres voyageurs.





Médecin embarqué sur chaque navire de la flotte.





Port du masque obligatoire pour le personnel naviguant, celui des escales et les passagers (un stock de secours est prévu pour les voyageurs).





Remise de la cabine sans contact dès l’embarquement et libération des cabines lors du débarquement. Hygiénisation complète des cabines, salles, couloirs et coursives.





Distributeurs de gel hydroalcoolique à disposition des passagers dans les espaces publics et à disposition de l’équipage. Accès à des points d’eau et de savons.





Disposition du mobilier dans les espaces publics à bord de manière à organiser la distanciation sociale.





Limitation des contacts entre l’équipage et les passagers.





Nettoyage de toutes les parties communes avec désinfectants spécifiques chaque jour ou entre chaque rotation.



Restauration uniquement livrée en cabine ou à emporter