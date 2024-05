1000 km pour l'Eau : Une odyssée aquatique autour de la Corse au nom de l'environnement

C’est le début d’une aventure de 30 jours pour l'association H2O-URA. Le matin du 24 mai, cette organisation environnementale du Pays Basque se lance un défi sportif ambitieux : "1000 km pour l'eau". Ce périple consiste à nager un total de 1000 km dans les eaux françaises, en réalisant trois parcours distincts : 500 km en Corse, 300 km en Bretagne et 200 km au Pays Basque, là où tout a commencé. L'objectif ? Sensibiliser le public à la fragilité de la ressource en eau et à la nécessité de la protéger.



« L’idée, c’est de monter une expédition autour de la question de l'eau et de se servir de la nage et de l'aventure sportive de 1000 kilomètres pour alerter, attirer l'attention sur les problématiques liées à l'eau », explique Florian Miot-Bruneau, réalisateur de l’épopée. « La nage est en fait un prétexte. C’est le fil conducteur de toute l'histoire. Il était facile de relier la natation, l'environnement, la mer, l'océan, avec tout ce que l'on connaît de la pollution plastique, de la pollution chimique. Puis de lier tout cela à la consommation en eau et à la gestion de l'eau dans tous les secteurs, que ce soit l'agriculture, l'assainissement dans les villes, les consommations dans les ménages, dans l'industrie textile, agroalimentaire », continue l’homme de 26 ans.