10 bonnes raisons d’aller au Ajaccio Comedy Show selon Julien Santini

1) Même si l’humour ne sera pas au rendez-vous, la vue sera magnifique.

2) On joue devant la statue de Pasquale Paoli, U Babbu Di a Patria. (Il se reprend). Et en fait pas du tout, parce que c’est Napoléon Bonaparte. Et ça les puristes vont adorer.

3) J’y joue. Venir, c’est assister au retour de l’enfant prodigue.

4) Se rendre compte que la Corse n’a rien à envier au continent et que je vais mettre la rouste à tous les autres humoristes du continent.

5) On est à proximité de plusieurs hôtels qui bordent la côte. Je rappelle que je recherche un hôtel gratuit. Tout ce que je peux ne pas payer, je le fais. Du moins, je tente. C’est un principe de vie.

7) Réaliser qu’on a beau naître à Bastia, avoir fait son école primaire à Toga, son collège à Giraud, son lycée à Giocante de Casabianca, et qu’on peut quand même conquérir la capitale.

8) Pour respecter le travail de Cléo (la jeune femme arrive au moment de l’interview). Elle fait un travail extraordinaire dans l’organisation de ce festival. Mentionnez que je dis ça uniquement parce qu’elle est là. Elle va chercher à l’aéroport des gens qui la snobe et elle garde le sourire.

9) Ça a été un plaisir de faire cette interview pour Corse Net Infos.

10) Pour finir dans la langue de Shakespeare : I wish you the very best.