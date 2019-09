10 bartenders prennent leurs quartiers en Corse : Mattei joue la carte internationale

"Ces 10 mixologistes de renom, issus des plus grands bars à cocktails d’Europe, ont été sélectionnés, parmi 50 candidats, lors d’une épreuve qualificative à Paris" explique Lisandru Venturini."Tous les lauréats ont été primés grâce à des cocktails conçus essentiellement à base de produits corses. Leurs créations seront dévoilées à l’occasion de la grande soirée de lancement du collectif qui aura lieu le jeudi 5 septembre à « La Sassa » à Nonza."Les professionnels insulaires de la restauration et de l’hôtellerie seront conviés pour l’évènement afin de partager cette soirée.



"Durant leur semaine sur l’île, ces 10 bartenders participeront à un tour de Corse des saveurs pour rencontrer artisans et producteurs locaux. Un « Corsican Tour » qui permettra de faire découvrir nos meilleurs produits à l’élite des maîtres cocktails internationaux" ajoute Lisandru Venturini





Le dirigeant Cap Corse Mattei précise aussi que "cet évènement sera parrainé par Guillaume Quenza (Fréquence - Paris), Aris Makris (Bar Engagé - Larissa) et Hyacinthe Lescoet (Cambridge Public House - Paris). Trois experts dans l’industrie des spiritueux, amoureux de la Corse et de son terroir qui animeront une « Master class » au Domaine Mavela, en présence d’un herboriste local, dans le but de former la nouvelle génération de « barmans » insulaires."