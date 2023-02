🇺🇦 TÉMOIGNAGE. Depuis Sainte-Lucie de Porto-Vecchio, Alina aide sa famille restée à Kharkiv

De fil en aiguille - et notamment grâce à l’aide de la présidente de l'association Solidarité Corse-Ukraine et de la Croix Rouge - Alina est parvenue à s’installer provisoirement dans l’Extrême-Sud de l’île et à trouver un emploi dans un supermarché voisin. « Un travail formidable, un personnel amical et une atmosphère chaleureuse qui me réchauffent le cœur », souffle-t-elle en se réjouissant de pouvoir compter sur la communication quotidienne avec ses collègues et les clients pour l’aider dans son apprentissage du français. Une langue qu’elle rêve d’apprendre depuis enfant. « J'ai vraiment envie de parler la même langue que les Français, car je trouve que c’est un pays formidable qui offre toujours de l'aide dans les situations difficiles, même à une époque où il y a une guerre en Ukraine pour les personnes qui cherchent une protection. Je suis immensément reconnaissante à la France et à la Corse pour leur bon cœur », indique-t-elle



Grâce à son salaire, l’Ukrainienne réussit désormais à apporter un soutien précieux à sa famille qui vit toujours à Kharkiv. « Leur quotidien est marqué par les bombardements. C'est effrayant à chaque minute de ne pas savoir ce qui va vous arriver. J'ai tout ressenti moi-même. Je sais ce que sont les bombardements et les explosions, je sais comment vivre dans un sous-sol et et je sais à quel point c'est terrible pour mes proches », déplore-t-elle. Malgré tout, elle veut croire que tout cela sera bientôt fini. « Les Ukrainiens sont forts d'esprit. La victoire sera à nous. Je crois que bientôt tout ira bien et les gens essaieront de vivre une nouvelle vie », assure-t-elle, en concédant toutefois : « Nous ne serons plus jamais les mêmes qu'avant ».