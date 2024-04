​Volley-ball (Play-offs Ligue B) : le GFC Ajaccio cède au golden set à Cannes

Celle-là, elle fait mal. Au bout du suspense, le GFCA Volley s’est incliné au Palais des Victoires face à l’AS Cannes, au set en or (15-12) et laisse ainsi échapper l’accession en Ligue A. Malgré une prestation héroïque, jusqu’au dernier ballon, les hommes de Frédéric Ferrandez ont dû baisser les armes dans ce satané Golden Set.

Avant cela, dès l’entame du match, les Ajacciens, déterminés comme jamais, prenaient les devants, et montraient les dents dès le début de la rencontre : le GFCA Volley faisait mieux que se défendre. À l’issue d’un set de haute intensité, les « Rouge et Bleu » remportaient même la première manche (25-22)… et lançait leur finale de la meilleure façon.



Le GFCA Volley fait douter l’AS Cannes



Dans le 2e set, les Ajacciens poursuivaient leur festival sous la houlette de leur trio Bala-Conré-Lacassie et faisaient vaciller les Cannois, comme rarement depuis le début de la saison. En 20 minutes, le GFCA, déchaîné, remportait le set (25-14) dans un Palais des Victoires totalement médusé !

Les Cannois, sonnés, réagissaient dans les 3 sets, au forceps, face à des Gaziers, décidés à ne rien lâcher, mais qui devaient finalement lâcher prise dans le moneytime (25-22).

Mais, le groupe de Frédéric Ferrandez a des ressources mentales à toute épreuve. Menés quasiment tout le set, les Ajacciens, dans un sursaut d’orgueil, renversait la vapeur. Les hommes de Roberto Serniotti, si sereins durant 7 mois de compétition, baissaient pavillon, laisser filer le set et le match (25-22) ! La suite, on la connaît... Malgré cela, les supporters ajacciens pourront être fiers de la prestation des hommes de Fred Ferrandez, tout au long de la saison, et qui se sont battus comme des ... diables. Rendez-vous la saison prochaine !