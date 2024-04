​Volley-Ball : Le GFC Ajaccio affiche ses ambitions

Matej Patak, une recrue de choix



Le GFCA Volley poursuit son travail et a ainsi présenté son effectif pour la saison à venir. Frédéric Ferrandez, le coach ajaccien, prévient : « Nous aurons une équipe à fort potentiel avec des individualités très fortes, à nous maintenant de travailler ensemble pour que la mayonnaise prenne. L’objectif est clair, il est le même que la saison dernière : l’accession en Ligue A ! »

Thomas Gill, le passeur parti à Toulouse, Theo Conré à Montpellier auxquels s’ajoutent les départs de Carreno, le libéro et Sebastian Roatta, le club a dû s’atteler à reconstruire la moitié de son effectif.

Parmi les arrivées, le club a misé sur Grosnon (libéro de Cambrai), Neraudau et Salles (passeur et central de Mende), sur un jeune issu du PUC, Le Roux. Mais la recrue phare se nomme Matej Patak : le réceptionneur/attaquant de Nancy, champion de France avec Chaumont. International slovaque, et blessé cette saison, le joueur d’1,97 semble avoir retrouvé la forme en fin de saison avec Nancy, terminant trois fois MVP, il devrait faire chavirer de bonheur le Palatinu. D’autant que malgré quelques offres venues notamment de son pays natal, Bala le pointu brésilien repart au combat avec le club gazier. À noter enfin que Victor Socié, joueur du centre de formation, va signer un contrat pro et complétera donc l’effectif rouge et bleu.



Avec un budget aux alentours des 800 000 €, le club ajaccien ne peut pas se permettre de folie au niveau de son train de vie. Pourtant, il continue à fidéliser et à attirer un public jeune et familial de plus en plus nombreux chaque week-end au Palatinu, le tout dans une ambiance conviviale et chaleureuse. Oui, la fièvre du volley-ball semble avoir gagné la cité impériale. De bon augure pour la prochaine saison.