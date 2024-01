​Tri des déchets : la CAPA propose de tester ses connaissances par un quizz

Pour la CAPA, « le verre est un déchet qui se trie à l’infini. Il y a encore trop de verre dans nos poubelles. C’est regrettable d’autant que c’est une substance qui est extrêmement facile à trier. En étant déposé dans les bornes prévues à cet effet, il sera valorisé et recyclé. Par le biais de cette campagne dynamique et interactive, les citoyens prennent ainsi conscience de ce qui leur rester à faire pour améliorer leurs connaissances. Rien que le fait de se tester montre en tout cas une réelle volonté de s’investir en faveur l’environnemen ».

Par le biais « Challenge ton tri », les internautes sont donc invités à répondre à un quizz de six questions concernant le verre, notamment les bocaux ou bouteilles. Selon les réponses, une médaille et des recommandations sont ainsi effectués en temps réel par le logiciel mis en ligne sur le site de la CAPA depuis mi-décembre. Plus de 1 500 participants se sont déjà testés depuis le lancement de l’opération.

La campagne a pris effet avant les fêtes en raison de la forte croissance de l’utilisation du verre dû à l’achat des bouteilles de vin, de bières, de spiritueux, ou encore de pots ou de flacons durant cette période de l’année. Sur Ajaccio et ses alentours, 57 points de collecte sont mis à disposition pour le recyclage du verre. Des affiches sur les bennes à ordures ménagères vont être également apposées afin de sensibiliser les personnes au tri.





Lien pour le challenge du tri :

https://www.ca-ajaccien.corsica/challenge-ton-tri/ Selon l’observatoire des Déchets Ménagers de Corse (ODEM Corsica), « le taux de tri stagne à 38 %, comme en 2021. Les collectes sélectives (verre, papier, emballages et biodéchets) n’augmentent que de 3 % tandis que les flux valorisables de recyclerie diminuent de 17 %. Dans ce domaine, la marge de progression reste importante puisque les poubelles d’ordures ménagères en Corse contiennent encore 70 % de déchets qui pourraient être triés et valorisés dont 39 % sont des emballages, des cartons, du papier et du verre ». Toujours selon ces chiffres, aujourd’hui sur l’île, 35% du verre n’est toujours pas trié. La loi de transition énergétique pour la croissance verte demande d’orienter vers le recyclage 55% des déchets d’ici 2020 et 65% d’ici 2025.

Après une première campagne réussie concernant le tri des emballages, la Communauté d’Agglomération du Pays Ajaccien (CAPA) a lancé depuis la mi-décembre une campagne de sensibilisation au tri des déchets et notamment concernant le verre.