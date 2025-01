​Stéphane Vannucci élu président de la Ligue Corse de Football

Après bien des péripéties, la Ligue corse de football connaît désormais son nouveau président. Sans surprise et seul candidat en lice, Stéphane Vannucci a été élu à la tête de l’instance régionale en obtenant 348 voix « pour » et 6 voix « contre ». « C’est une grande satisfaction d’autant qu’avec toute mon équipe, nous avons obtenu près de 97% des suffrages. C’est un signe d’adhésion fort de l’ensemble des clubs, qui ont décidé de nous accorder leur confiance pour les quatre prochaines années. Même si nous avons pris du retard dans ces élections, après toutes ces péripéties, l’ancienne équipe dirigeante a pu gérer les affaires courantes, mais nous allons, dès lundi, nous retrousser les manches pour nous mettre au travail. Nous sommes tous des bénévoles issus de clubs de football et nous avons l’habitude de travailler ensemble. Nous allons organiser une première réunion de travail dès lundi pour nous mettre en ordre de marche » a notamment déclaré le nouveau président de la LCF ce samedi après les élections qui se sont déroulées à l’IMF de Borgo.



Une liste invalidée dans un premier temps

Pour rappel, dans un premier temps, la liste conduite par Stéphane Vannucci avait été invalidée à la suite d’un litige concernant le renouvellement de la licence d’un de ses membres. Par conséquent, la liste concurrente conduite par Jean-Luc Airola avait été la seule à pouvoir se présenter, le 26 octobre dernier, mais n’avait pas obtenu la majorité suffisante pour être élue. Une nouvelle élection a donc été organisée ce samedi 11 janvier, sans la candidature de Jean-Luc Airola, mais avec celle de Stéphane Vannucci, cette fois validée. En obtenant 97% des voix, c’est ce dernier qui est élu à la tête de la Ligue. Il succède ainsi à Jean-René Moracchini, qui n’a pas souhaité se représenter à la tête de l’instance régionale.