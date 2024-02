​Sauveur Giannoni : "Airbnb en Corse? un impact significatif sur la hausse des prix de l’immobilier"

- Globalement, il y a un impact très significatif d’Airbnb sur les prix de l’immobilier en Corse. Lorsque dans une section cadastrale, nous enregistrons une hausse de 10% d’annonces sur la plateforme de location, l’augmentation du prix de l’immobilier atteint une hausse de 1,4%. Cela veut dire que si vous prenez deux biens identiques, situés dans deux endroits différents, là où il y a 10% d’annonces Airbnb en plus, le prix va être supérieur de 1,4%. Le deuxième enseignement, c’est que ces ordres de grandeur sont supérieurs à ceux que l’on peut trouver dans des endroits comme New York, Barcelone ou encore le Portugal. Nous sommes largement au-dessus de ce que l’on peut observer ailleurs. Si vous avez un doublement ou un triplement des annonces Airbnb sur votre secteur, les prix de l’immobilier vont donc augmenter rapidement de 10 à 15%.

- Il y a des zones où l’effet Airbnb est très fort et alors qu’on s’attendait à ce qu’ils se retrouvent dans les zones littorales ou touristiques, nous nous sommes aperçus que cet impact est important dans l’intérieur de la Corse et des endroits peu accessibles. Pourquoi ? Car ce sont des endroits où auparavant, il n’y avait pas d’offres touristiques ou hôtelières importantes. D’autre part, ce sont des endroits où les prix de l’immobilier étaient assez faibles. L’arrivée d’Airbnb a créé une véritable opportunité économique pour ces zones, peu attractives de base. Cette situation se ressent ainsi sur le niveau des prix, qui augmentent de façon importante, mais qui étaient peu chers. C’est surtout la raison qui fait que cette hausse est impressionnante.

- Concernant ces zones notamment d’Ajaccio ou de Bastia, ou bien celles caractérisées par des habitations de grande taille, la hausse est également importante, un peu moins que dans l’intérieur de l’île, mais de manière assez importante. Les nouvelles zones où l’urbanisation est récente autour des centres urbains suivent également la même tendance. La véritable surprise c’est que les endroits les plus touristiques ne sont pas ceux où l’impact d’Airbnb est le plus fort. Quand on regarde en détail on s’aperçoit que dans ces endroits touristiques, les prix étaient déjà très élevés, car une partie de l’offre, qui est sur Airbnb, existait déjà ! Dans ces zones prisées, les prix de l’immobilier intégraient déjà ces possibilités économiques, qu’offreirbnb. L’effet supplémentaire n’est pas colossal.

Nous avons utilisé des méthodes, où justement notre problématique permet de distinguer l’effet d’Airbnb par rapport à l’attractivité de notre île. Les méthodes que l’on utilise ont toutes le même point commun : celui de prendre en compte tous les paramètres de variables de contrôle et d’isoler l’effet causal d’Airbnb. On ne mesure que cet impact lié à cette plateforme. Dans les discours publics, il est facile de mettre la faute sur Airbnb concernant la hausse des prix. Nous avons cherché à en avoir le cœur net et finalement, elle n’est pas responsable de tout, mais a un effet très net.

Elles ont pris conscience de tout cela, mais il y a des contraintes budgétaires et il faut garder en tête qu’Airbnb doit être régulé, mais, peut-être, pas partout finalement. On ne doit pas le faire disparaître, mais en contrôler la croissance. Le fond du problème c’est sa vitesse de propagation partout dans le monde et en Corse particulièrement. D'autre part, les communes n'ont pas encore tous les leviers nécessaires. Concernant, par exemple, les mesures de compensation mises en place, elles ont été, quasiment tout le temps, ''cassées'' par les tribunaux. Il y a un également, une contrainte budgétaire à prendre en compte.

- Oui, à première vue, on a toujours entendu que la hausse des prix concernait surtout les studios ou T1, mais au vu de notre étude, ce sont surtout les habitations de plus de 100m2 qui ont finalement connu la plus forte hausse des prix. Les gens ont peut-être tendance à préférer les petites surfaces, mais au niveau des prix, c’est l’inverse qu’on constate.

- Clairement non. Il y a bien entendu des conséquences concernant l’accession à la propriété ou sur la hausse des loyers. Mais au final, la personne qui va louer plus cher va également retirer un meilleur prix de vente lorsqu’elle vendra son bien. D’autre part, il y a des gens qui vont générer des revenus complémentaires en louant sur Airbnb, et qui ne sont pas forcément riches, mais qui ont hérité d’un bien, par exemple. Cela va leur permettre d’améliorer leur quotidien. Et puis, on va constater une valorisation importante des maisons de familles dans les zones rurales. Il n’y a donc pas que des problèmes, mais également des bienfaits.