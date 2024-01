​Sartène : la future piétonnisation du centre-ville fait polémique

« C’est un projet complètement ubuesque qui ne prend pas en compte les problèmes liés à l’accessibilité du centre-ville, pour les riverains, les infirmiers libéraux ou les commerçants. Nous ne sommes pas contre la piétonnisation, nous voulons seulement avoir des réponses concrètes quant à faisabilité du projet » se défend Vanina Mallaroni, membre du collectif.

Le collectif des résidents Sartenais a été initié par les résidents de Santa Anna au sujet du projet de piétonisation mené par la commune de Sartène et de son maire, Paul Quilicchini. Ce collectif des résidents Sartenais qui se veut apolitique comprend des gens de tous bords, de toute la commune de toutes catégories socio-professionnelles et compte plus de 250 familles à ce jour.

« Que les choses soient claires, nous ne sommes pas contre la piétonnisation du centre-ville de Sartène, nous voulons juste avoir des éclaircissements. Comment cela va fonctionner ? Quid des livraisons, des usagers, des médecins, et surtout quel est le plan B ? Il n’y a aucune lisibilité sur le fonctionnement, sur les voies de contournement et surtout sur le stationnement. Nous avons comptabilisé la suppression de 200 à 250 places de stationnements et aucun nouveau parking n’est prévu à court terme sur la commune. Nous sommes prêts à créer des groupes de travail pour collaborer avec la mairie afin de trouver des solutions. Les gens ne savent même pas où ils pourront se garer ! » regrette Vanina Mallaroni.

La commune de Sartène s’est lancée dans un vaste programme de réhabilitation de son centre-ville et notamment des voiries avec le pavage et la suppression des trottoirs dans son centre ancien pour un coût total de 3 720 000 euros HT dont 80% financé par la Collectivité de Corse et 20% par la commune. Et notamment le cours Sœur Amélie, artère commerciale principale de la ville, entièrement pavée, et qui été le fruit d’une expérimentation avec sa piétonnisation l’été dernier.

Si l’artère a été réouverte à la circulation cet hiver, Paul Quilicchini, le maire de commune, souhaite piétonniser plus largement le centre-ville de la commune : « Tous les centres-villes du monde sont en train d’être piétonnisé. Sans aller très loin, c’est le cas également à Ajaccio. L’expérimentation, faite cet été, a démontré une progression importante du chiffre d’affaire des commerçants. Certains ont triplé leur CA grâce à cette piétonnisation ! Donc, oui j’envisage d’étendre cela à la Rue Borgo, au Cours Général de Gaulle et à la Place Porta. J'ai été élu pour prendre des décisions, améliorer le quotidien des habitants et rendre plus attractive notre ville. Nous sommes passés de 8 000 habitants à 2 000 maintenant. Faut-il attendre encore longtemps avant d'évoluer ? Je me bats ainsi pour que ma ville avance. Pour cela, une fois que les travaux de pavage seront terminés, je vais organiser un référendum local avec les Sartenais concernant ce projet et nous prendrons acte de leur décision. Concernant le stationnement, les chiffres sont faux : nous avons dû supprimer seulement 85 places de stationnement. Plusieurs projets de parkings sont à l’étude et vont voir le jour, tout est prévu. Nous avons pris du retard car nous nous sommes heurtés à des problèmes juridiques et administratifs avec les propriétaires des terrains. Tout cela est en train de se régler mais prend effectivement du temps ».

En effet, un parking devrait voir le jour ainsi qu’une voie de contournement selon le maire, entre la RD de Foce-bilzese et celle menant à Granace, une procédure d’expropriation étant en cours. Un autre projet de 104 places est à l’étude derrière l’ancien hôpital, mais là encore des problèmes juridiques retardent le projet.

Devant cette situation, ne vaut-il pas mieux attendre avant de lancer une piétonnisation du centre-ville ? « Non c’est impossible » répond avec insistance Paul Quilicchini « Nous avons fini une grosse partie du pavage du cours Sœur Amélie, il y a quelques mois à peine : en le rouvrant à la circulation cet automne, après la saison estivale, les pavages sont déjà largement dégradés, les taches d’huile moteur sont déjà incrustées à plusieurs endroits. Nous ne pouvons pas nous permettre de tout refaire ! Vous savez, rien n’a été fait dans cette commune depuis plus de 50 ans et forcément cela bouscule les habitudes de beaucoup. J’ai déjà reçu le collectif pour leur signifier que nous pouvions ouvrir la circulation pour les livreurs, par exemple, de 5h30 à 7h30, et que les usagers auront un Bip pour pouvoir accéder en cas de besoin urgent ! Concernant les parkings, je veux juste rappeler qu’en attendant, il y a un parking à Bassacciu, à même pas 10 minutes à pied de la Place Porta et qui est toujours vide ».

Pour le collectif des résidents, les réponses apportées ne sont pas satisfaisantes : Le collectif a rencontré deux fois Mr le maire et ses services le 11 décembre 2023 et le 12 janvier 2024. Lors de cette dernière réunion, le collectif a demandé : un plan de circulation durant les travaux et après les travaux, un règlement de circulation et un échéancier des infrastructures nécessaires à la piétonisation. Aucun élément officiel n’a été transmis hormis le plan de circulation durant les travaux que vous retrouverez sur les réseaux sociaux. Des réponses juridiquement douteuses de la mairie ont aussi été données. A titre d’exemple et il y en aurait d’autres à citer… Il nous semble que la mairie ne prend pas sérieusement en compte les demandes du collectif et notamment le cadre légal et fonctionnel dans lequel le projet de piétonisation devrait voir le jour. Monsieur le maire propose un référendum. Cette proposition n’a pas de sens à ce stade d’avancement des travaux et ne résoudra en rien les questions de stationnement et de circulation fonctionnelle. Nous ne l’acceptons pas ! Ce projet manque de visibilité. Nous désirons un projet pensé et construit pour le bien être des résidents et des usagers de Sartène ».

Un rassemblement se déroulera donc ce samedi 20 janvier à partir de 11heures, Place Porta. Face aux divergences affichées, ce sont visiblement les Sartenais qui auront à se prononcer, une fois la fin des travaux, et avant l’été, concernant la future piétonnisation de la ville dans le cadre d’un référendum local.