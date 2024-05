​Porto-Vecchio : les Jeux des Iles 2024 sont ouverts !

Des compétitions à Porto-Vecchio, mais aussi à Zonza Sainte-Lucie



Après avoir écumé toutes les micros-régions de l’île, c’est l’Extrême Sud qui a l’honneur de recevoir la manifestation jusqu’ à dimanche, pour le plus grand plaisir de Jean-Christophe Angelini, le maire de Porto-Vecchio : « C’est un honneur et un bonheur de recevoir toute cette jeunesse ici au stade Claude Papi. Après le passage de la flamme olympique, maintenant les Jeux des Îles, et bientôt le challenge Papi. Porto-Vecchio est une ville de sport et une ville qui bouge ! Je suis content de voir tout ce monde en tribune ce soir et j’espère que vous serez aussi nombreux sur les sites de compétition dès ce mercredi ».



A ses côtés, Gilles Giovannangeli, conseiller exécutif au sein de la Collectivité de Corse, saluait « l’initiative de Pierre Santoni, avec ses jeux des îles, qui représentent des mini-olympiades de la jeunesse ».Pierre Santoni, le président du CROS Corse et du COJI, était lui « tout heureux de pouvoir organiser ces Jeux des Îles, du côté de Porto-Vecchio et de Zonza Sainte-Lucie, malgré toutes les problématiques financières, et de logistique, que cela a pu poser à l’organisation ».