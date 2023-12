​Plan régional de gestion des déchets : Pour François Filoni "Il ne faut pas avoir peur du CSR"

Même si le timing fait que la CAPA avait débuté la collecte des déchets depuis hier, quelques heures seulement après la fin de la grève des personnels STC, François Filoni a tenu à se rendre devant le point de collecte du Chemin d’Acqualonga afin de livrer son sentiment concernant la gestion des déchets en Corse en pointant notamment l’échec du tri : « Aujourd’hui, nous avons un coût du traitement des ordures ménagères qui est de 280 € par personne en Corse, soit trois fois plus cher que la moyenne nationale. Personne ne rêve de faire du CSR (Combustible Solide de Récupération). Je rappelle que le Plan des déchets initial ne prenait pas en compte la valorisation. Nous avons saisi la Commission nationale et le gouvernement a obligé Gilles Simeoni et la Collectivité de Corse de respecter la législation en vigueur, qui oblige la mise en œuvre de valorisation énergétique. Il ne faut pas avoir peur du CSR. Il y a actuellement des études qui sont en train d’être faites, notamment à Biguglia, pour transformer le CSR en énergie électrique. S’il est de qualité, il est 38% moins polluant que le Vazzio et les énergies fossiles. On ne peut pas rester aujourd’hui à un coût de 280 € par personne alors que la moyenne nationale est à 95 €, il y a donc une logique économique. Nous sommes les plus pollueurs de France en matière d’enfouissement ! Regardez, ici on jette des denrées alimentaires, alors que des gens ont faim ; je rappelle également qu’il est interdit de jeter des aliments sous vide comme c’est le cas ici, on doit passer par des associations. Tout le monde triche ».



« Le CSR ? 38% moins polluants que les énergies fossiles »

Pour rappel fin octobre, un collectif d’associations environnementales, citoyennes et antimafia avait appelé au retrait du plan déchets de la collectivité, disant redouter des risques sanitaires, environnementaux et mafieux. Dans une lettre ouverte, ce collectif d’une quinzaine d’associations s’opposait au plan déchets que la collectivité de Corse doit soumettre au vote de l’Assemblée de Corse début 2024, plan qui prévoit en particulier l’incinération des déchets non recyclables. Les associations dénonçaient en particulier le choix de la filière combustible solide de récupération (CSR), qui signerait selon eux « l’abandon du tri généralisé à la source et le retour de l’incinérateur ». François Filoni dit « comprendre les interrogations des associations. Heureusement qu’elles sont là pour veiller à ce que l’on fasse un CSR normé et de qualité. L’incinération, vous prenez les déchets et vous les brûlés directement, là oui vous avez des polluants. Les CSR permettent de dépolluer au maximum les combustibles. Si nous ne pouvons pas utiliser nous-mêmes ce CSR, car nous n’avons pas de chaudières, il y aura toujours sur cette planète des endroits qui pourront en avoir besoin, ce sera toujours 38% de pollution en moins ».



Le délégué territorial du RN a ensuite mis les mains dans les déchets du point de collecte pour montrer les incivilités des citoyens : « Même si les déchets ont été enlevés dans la nuit, il suffit de prendre un sac pour voir ce qu’on y trouve. La vérité nous rattrape de suite : il y a des denrées périssables, des casseroles, du verre, des plastiques alors que toutes ces matières sont recyclables ou valorisables. Nous ne sommes pas à 70% mais plutôt à 90% d’enfouissement de ce type de déchets. Nous voisins sardes ont deux unités de valorisation des déchets et cela se passe très bien. Il vaut mieux transformer nos poubelles en énergie, pour que les gens puissent se chauffer, plutôt que d’utiliser nos ressources naturelles, qu’il faut préserver pour nos enfants ».



L'Office de l'Environnement de la Corse a effectué du 23 octobre au 24 novembre, une enquête publique concernant le Plan de Gestion et de Traitement des Déchets (PTPGD). Présenté une première fois à l'Assemblée de Corse en 2021, le plan n'a pas encore été voté. Il est contesté par divers collectifs et associations.