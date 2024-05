​Pierre Santoni (CROS Corse) : « Je suis heureux de pouvoir organiser les Jeux des Iles à Porto-Vecchio »

- Comment s’annonce cette nouvelle édition des Jeux des Îles 2024 ?

- Malgré la conjoncture économique et les difficultés dues à la situation géographique de notre île et surtout les coûts auxquels nous et les différentes îles avons été confrontés nous avons tout de même réussi à tenir le pari d’organiser cette nouvelle édition dans des conditions optimales. Toutes les îles ont eu du mal à se remettre du Covid, notamment au niveau économique, mais nous pourrons encore compter, cette année, sur leur présence en Corse pour permettre à nos jeunes, de se mesurer à des sportifs d'autres pays.



- Après avoir organisé la compétition à Ajaccio, l’année dernière, pourquoi avoir choisi Porto-Vecchio pour accueillir ces Jeux ?

- Cela fait plusieurs années que la commune de Porto-Vecchio avait l’intention de les accueillir. Nous avons discuté avec les représentants des pouvoirs publics locaux, et malgré toutes les difficultés d’organisation, nous sommes très heureux de pouvoir délocaliser les Jeux dans cette magnifique microrégion. La jeunesse des îles va pouvoir découvrir un autre visage de la Corse et la compétition va pouvoir se dérouler dans de bonnes conditions avec des structures sportives de qualité.



- Combien d'îles et d’athlètes seront présents cette année ?

- Nous aurons cette année 8 îles qui vont participer à cette nouvelle édition des Jeux : Cap-Vert, les Canaries, Saint-Martin, Madère, Sardaigne, Malte, Ischia et bien évidemment la Corse, qui vont s’affronter autour de 7 disciplines : Football, Basket-Ball à 3, Volley-Ball, Athlétisme, Judo, Tennis, Gymnastique. Cela va représenter près de 500 athlètes.