​Olivier Pantaloni (AC Ajaccio) souhaite « finir la saison avec le maximum de points »

Soulagé, c’est l’adjectif parfaitement approprié à Olivier Pantaloni, l’entraîneur ajaccien, après la belle victoire obtenue samedi au stade Michel Moretti (2-1). Un succès qui permet aux Ajacciens de remonter à la onzième place au classement et, avec 45 points, de se rendre la tâche bien plus facile pour cette fin de championnat. Pour Olivier Pantaloni « l’important, c’était d’arriver à s’extirper de cette zone dangereuse et aujourd’hui, nous y sommes parvenus. Mathématiquement, ce n’est pas encore fait, mais il faudrait un miracle pour les équipes de derrière puissent revenir. Pour maintenir les joueurs dans le rythme, on veut faire en sorte que les joueurs puissent prendre du plaisir sur le terrain, vu qu’il y a moins de pression. Il faut jouer totalement libérés, prendre le maximum de plaisir tout en faisant prendre de sérieux et de rigueur. C’est tellement plaisant de prendre des points, et de gagner des matchs, surtout qu’on en avait perdu l’habitude à un moment donné. Sur les deux dernières journées, on voit ce que cela peut engendrer de joie et de bonne humeur dans le vestiaire, on va jouer là-dessus ».

Pour autant, même si les Ajacciens semblent, à l’abri de toute mauvaise surprise, le coach acéiste, ne veut pas croire à la démobilisation, une fois le maintien acquis : « Je ne crois pas à la démobilisation, car c’est un groupe qui reste sérieux et qui a conscience, que l’on a vécu des moments difficiles. Ils ont envie de finir sur une bonne note cette fin de saison ».

Pour cette 34e journée de championnat de Ligue 2, les « Rouge et Blanc » se déplace à Valenciennes, la lanterne rouge. Une équipe déjà officiellement reléguée, et qui ne compte que 17 petits points, avec un bilan famélique de seulement 2 victoires en 33 journées ! Malgré cela, Olivier Pantaloni se montre très prudent : « On va jouer la lanterne rouge, qui est déjà reléguée. Beaucoup de monde pense que cela va être un match facile. Moi, je ne le crois pas du tout, pour les mêmes raisons que les nôtres. Quand on dispute des matchs et qu’on n’arrive pas à avoir des résultats, et bien ce n’est pas la joie. Elle va s’accrocher jusqu’au bout pour essayer de prendre le maximum de plaisir et gagner le maximum de matchs. On a pu voir leur qualité lors du dernier match à Paris. C’est une équipe qui n’a jamais perdu par de gros scores, elle a toujours fait des matchs accrochés avec un fond de jeu présent. Je reste persuadé que c’est une équipe, qui, devant son public, va vouloir offrir des victoires ».

Quoi qu’il en soit, l’ACA a tout de même l’occasion de ramener des points et de poursuivre sa remontée au classement, dans l’espoir d’y finir le plus haut possible.