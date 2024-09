​Mathieu Chabert (AC Ajaccio) : « un match forcément particulier » face au Lorient de Pantaloni

Le championnat se poursuit à un rythme effréné pour les équipes de Ligue 2 avec un 3 e match en une semaine. Après sa victoire ce mardi obtenue face à Grenoble (2-0), les hommes de Mathieu Chabert poursuivent leur bonne dynamique du moment qui leur permet d’avoir 10 points en 6 matchs et 10 e place à seulement… 2 points de Metz, le leader. Une victoire qui fait du bien au moral, mais au physique à en croire le coach ajaccien : « Malgré quelques petits pépins physiques, les joueurs ont bien récupéré. La victoire aide beaucoup dans la récupération. Le corps humain est comme cela. Vous absorbez mieux les chocs et les impacts. Les matchs en milieu de semaine ont énormément d’importance sur une saison. Les semaines à trois matchs peuvent faire basculer votre championnat d’un côté ou de l’autre. Je voulais atteindre rapidement les 10 points, c’est chose faite. C’est une barre symbolique. Il faut continuer à avancer ».



« On y va pour jouer notre chance à fond »



Après une séance de récupération sur la plage du Ricanto, les Ajacciens ont pris très tôt ce jeudi la direction de Lorient, où ils s’entraîneront d’ailleurs sur un stade de la microrégion, avant le match de ce vendredi. « On a eu tout juste le temps de savourer cette victoire face à Grenoble, on s’est reposés rapidement et on s’est remis au travail pour préparer cette rencontre face à Lorient ». Un match à l’ambiance particulière face à une équipe entraînée par Olivier Pantaloni, parti cet été, après treize années passées sur le banc « rouge et blanc » : « On y va avec beaucoup d’humilité et d’ambition, mais avec l’envie de jouer notre chance à fond. Cela va être compliqué, on le sait. C’est une bête blessée qui a perdu mardi. Ils vont être revanchards. Les joueurs n’ont pas parlé de ces retrouvailles avec Olivier Pantaloni dans le vestiaire. Il sait sûrement des choses sur nous, mais l’équipe a beaucoup changé quand même ! Je pense que cela va lui faire drôle dans le bon sens du terme. Il a quasiment passé toute sa vie d’entraîneur sur ce banc. Il va jouer en quelque sorte contre son club, car l’ACA restera son club quoi qu’il arrive. C’est forcément un match particulier, mais tout le monde doit poursuivre sa carrière cela va lui faire quelque chose de revoir le staff et les joueurs qu’il a entraînés ».



La force des coups de pied arrêtés



Pour ce match qui s’annonce difficile, les Ajacciens pourront s’appuyer sur un de leurs points forts de ce début de saison, les coups de pied arrêtés, qui ont d’ailleurs permis à l’ACA de marquer ses deux buts face à Grenoble. Un secteur de jeu auquel Mathieu Chabert a tenu à rendre hommage à Thierry Debès : « J’ai fait quelques clubs de bon niveau et je pense sincèrement que nous avons le meilleur entraîneur de coups de pied arrêtés (NDLR Thierry Debès). Ces séances ne sont pas forcément agréables pour les joueurs. C’est la première fois que je les vois prendre du plaisir dans ces phases d’entraînement. J’ai la chance d’avoir un bon entraîneur des gardiens, mais aussi de coups de pied arrêtés. C’est tout sauf un hasard d’avoir marqué deux buts sur corner face à Grenoble. On a aussi la chance d’avoir plein de bons tireurs. Nous avons marqué la moitié de nos buts sur coups de pied arrêtés, c’est une force ».



Face à l’enchaînement des matchs, le staff ajaccien va une nouvelle fois faire tourner son effectif d’autant que Strata et Santelli (cheville) sont forfait pour cette rencontre. Valentin Jacob fait également les frais des retours de Quemper, Mangani (laissé au repos contre Grenoble) et de Ben Touré. Avec pour ambition de ramener au moins un point de ce déplacement pour poursuivre sereinement sa route dans ce très difficile et serré championnat de Ligue 2.



Le groupe ajaccien :

Sollacaro, Michel, Youssouf, Quemper, Ayessa, Bamba, Kouassi, Vidal, Puch, Chegra, Anziani, Mangani, Jabol, Soumano, Ibayi, Touzghar, Ben Touré, Kanté