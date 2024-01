​Louis Poggi : « Le GFCA va mieux »

- Vous savez, nous avons surtout souhaité poursuivre l’aventure du club pour les enfants et les jeunes de toutes nos catégories. L’équipe fanion, ce n’était pas du tout une priorité à la base. Nous, ce que nous souhaitons, c’est former des jeunes pour qu’ils intègrent ensuite l’équipe première. Maintenant, bien entendu, on se prête au jeu et ce serait bien pour le club d’accéder en R1 à la fin de la saison. Ce serait une récompense pour l’ensemble des composantes du GFCA. Nous avons commencé tardivement la préparation car ne nous ne savions pas dans quelle division nous allions repartir et si nous allions pouvoir repartir. Nous avons bâti une équipe dans l’urgence mais celle-ci nous donne satisfaction aujourd’hui.



- Le GFCA enregistre également des résultats plutôt surprenants en U17 et U19 au vu du contexte…



- En U17, nous bénéficions aujourd’hui du travail remarquable effectué par Robert Bonardi et Jean-Charles Baquet depuis plusieurs années maintenant. En effet, les résultats sont vraiment bons (NDLR : le GFCA est 5e avec un match en retard). L’objectif reste le maintien mais si nous pouvons jouer autre chose nous le ferons avec plaisir. En U19, c’est un peu plus difficile mais nous le savions dès le début de la compétition. Je reste optimiste et je pense que nous nous maintiendrons sans trop de difficulté. Maintenant, le club va bien, même dans les autres catégories de jeunes avec un nombre de licenciés important. Les jeunes, c’est l’avenir du GFCA.

- Comment s’annonce l’année 2024 pour le club dans sa globalité ?



- Le GFCA Football va beaucoup mieux. Nous sommes toujours en redressement judiciaire mais petit à petit nous effaçons tout ce qui a été dit sur nous et qui était faux. Nous travaillons au quotidien pour cela. Personnellement je ne m'occupe pas trop du sportif car il y a énormément à faire au niveau administratif et nous avons des gens compétents à ce niveau-là. Alors, oui nous avons toujours besoin de quelque chose, d’une aide humaine ou financières mais nous avançons. Nous ne faisons pas de bruit et nous faisons face aux difficultés tous ensemble. On reconstruit le club avec l’aide de la grande famille du GFCA.



- Avez-vous été surpris de l’engouement toujours important autour du club ?



- Non, aucunement. Je sais parfaitement ce que ce club représente en Corse. C’est un club historique qui véhicule beaucoup de choses autour de lui. Tout le monde sait ce que ce club peut compter un soutien toujours important de ses nombreux supporters. Je ne suis pas du tout étonné par cela. En revanche, j’ai été très agréablement surpris par l’accueil que nous recevons chaque week-end sur tous les stades de l’île. On nous a montré beaucoup de respect partout où nous sommes allés. Cela fait chaud au cœur. Je tenais à le souligner et à remercier tous les clubs que nous avons pu rencontrer lors de la première moitié de championnat.