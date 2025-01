​Ligue B. Le GFCA Volley renoue avec le succès face à Reims

GFC Ajaccio – Reims : 3-1



Évolution du score : 25-17, 24-26, 25-21, 25-21

Complexe du Palatinu

1 200 spectateurs environ

Arbitres : Mr Félix Ho et Mr Cédric Vermande



Six de départ :

GFC Ajaccio

Grosnon (libéro), Serafin, Talon puis Salles, Socié puis Lacassie, Bala, Patak, entraîneur : Frédéric Ferrandez



Reims

Legrand (libéro), Combette, Thimalion, Ikken, Doumbia puis Pire, Soualem, puis entraîneur : Alexis Farjaudon



Après la défaite à Nancy concédée la semaine dernière, le GFCA Volley recevait Reims pour le compte de la 11e journée de Ligue B. Devant leur nombreux public, les Ajacciens avaient à cœur de réagir, mais se heurtaient à une solide équipe et à son pointu Ikken (1-2) (6-6), (8-9) avant que Bala et Socié ne remettent les Gaziers sur les bons rails (10-9) (13-9). Peu à peu, les Ajacciens prenaient la mesure de leurs adversaires grâce notamment à leur block très efficace (15-12) (14-10) (18-12) puis (22-15). Sans trop de suspense, le GFCA remportait le premier set sur un ace de Socié (25-17). Reims réagissait dès l’entame de la seconde manche (4-6), (5-9). Mais, comme lors du premier set, la capacité de réaction des Ajacciens leur permettait de revenir en milieu de set (12-12). Mais, le réveil d’Ikken et quelques erreurs des locaux laissaient les Rémois dans la partie. Accrochée, la manche basculait au final pour les visiteurs, sur leur deuxième balle de match (24-26).



La réaction du GFCA Volley



Vexés, les « Rouge et Bleu » prenaient les devants dans la 3e manche, bien aidés par la performance XL de leur point (auteur de 29 points et MVP du match), Bala (8-4), bien servi par Serafin, le jeune passeur choisi par Frédéric Ferrandez pour cette rencontre. Les trop nombreuses fautes au service et les imprécisions ne permettaient pas aux Ajacciens de prendre le large et restaient toujours à porter de tir des visiteurs (15-13), (19-17) puis (23-21). Mais, au forceps et avec le retour de Lacassie, diminué, le GFCA parvenait à prendre la 3e manche sur une nouvelle attaque puissante de son pointu.



Bien décidés à en finir, les Ajacciens mettaient plus d’intensité, notamment au service, et creusaient la marque assez rapidement (7-3), (11-5) et (16-9). Sérieux et appliqués, les Gaziers finissaient le travail sur une attaque du jeu Talon (25-21) et remportaient ainsi leur premier succès en 2025 après la défaite en Coupe de France face à Chaumont et celle concédée à Nancy. Le GFCA est toujours solide leader de Ligue B et compte désormais 5 points d’avance sur Fréjus, son dauphin, avant de recevoir France Avenir le week-end prochain.