​Ligue 2 – Olivier Pantaloni : « Terminer sur une bonne note à domicile face à Grenoble »

Après la déroute concédée à Bordeaux (0-4), la semaine dernière, Olivier Pantaloni n’a toujours pas l’explication du double visage affiché par ses hommes, lors de ce championnat 2023/2024. Intraitables à domicile, les Ajacciens ont montré un visage totalement différent hors de leurs bases : « On a eu deux visages cette année : un à domicile et un autre à l’extérieur. On a été très peu prolifiques en termes de points cette année loin de nos bases. On est la 3e équipe à domicile et l’avant dernière à l’extérieur. C’est que quelque part, il y a quelque chose qui ne va pas en déplacement et il va falloir que l’on se penche véritablement dessus. Il va falloir analyser cela. Le dernier match à Bordeaux a été une déroute, il faut absolument se ressaisir. On a encore une grosse quantité de joueurs blessés. Malgré tout, on espère que les joueurs aient l’envie de réagir et de révolter après la déroute de Bordeaux. Et surtout montrer un autre visage devant notre public pour terminer la saison à domicile ».



« A nous d’être volontaires et déterminés »



Pour ce dernier match au stade Michel Moretti, les Ajacciens reçoivent Grenoble, 11e du championnat avec 48 points. Une équipe, qui après une première moitié de championnat intéressante, a littéralement sombré et qui vient à Ajaccio, sans grande ambition. Pour Olivier Pantaloni, : « Grenoble a longtemps été dans le top 5 de Ligue 2 avec des ambitions de jouer la montée en Ligue 1 et qui a eu un passage compliqué avec de nombreuses défaites consécutives. C’est forcément une équipe qui a de la qualité, pour être rester aussi longtemps dans le top 5. Je ne sais pas ce qui leur arriver par la suite mais ils vont jouer libérés. Je pense qu’il va falloir être méfiant par leurs qualités. Ce sera à nous d’être volontaires et déterminés pour finir sur une bonne note à domicile ».



La dernière de Riad Nouri



Une dernière rencontre à domicile qui aura une saveur particulière pour Riad Nouri. Le milieu de terrain ajaccien, 38 ans, aura passé 8 saisons au sein du club acéiste et 273 matchs au total, de 2015 à 2024, entrecoupé d’une saison en Turquie. Une éternité pour un joueur, qui n’a jamais triché et a longtemps été le chouchou de Timizzolu. En conférence de presse d’avant match, celui-ci a d’ailleurs livré son sentiment avec de fondre en larmes : « Je ne réalise pas encore. Peut-être que je réaliserais réellement demain soir. J’ai quand même 8 ou 9 saisons, ici. C’est énorme dans la carrière d’un joueur. Je vais forcément être ému, surtout au moment de dire au revoir pour ce dernier match en tant que joueur de l’ACA. J’ai vécu tant de choses ici, autant de joies que de moments compliqués. Je garde que du bon de mes années ici. Les supporters m’ont toujours soutenu. Cela veut dire que je l’ai bien rendu quelque part. Ils savent que j’ai toujours tout donné pour le club. J’ai vécu mes meilleurs moments de footballeur ici à Ajaccio, avec l’ACA. Mon plus grand souvenir restera forcément la montée en Ligue 1. L’ACA, c’est vraiment un club à part, c’est un club familial. On a connu des hauts et des bas mais c’est le cas partout. C’est le football. Je vais essayer de profiter au maximum pour ce dernier match en essayant, pourquoi pas, de marquer un but, et je sais qu’il y aura beaucoup d’émotion ».

Gagner pour dire au revoir à un joueur qui aura marqué de son empreinte, son long passage au sein du club ajaccien, un objectif à ne pas perdre de vue pour les « Rouge et Blanc ».