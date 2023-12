​Ligue 2 – Olivier Pantaloni (ACA) : « On ne craint personne »

Déçu de ne pas avoir remporté le match face à Angers, malgré les nombreuses occasions, Olivier Pantaloni et ses hommes reçoivent une nouvelle fois une grosse écurie du championnat, Laval, le leader du championnat de Ligue 2. « On essaye de préparer les matchs qui se présentent à nous sans forcément penser aux autres. Nous avions bien travaillé la réception d’Angers, et nous attendions la réaction, après la déconvenue enregistrée à Annecy, la semaine d’avant. Cela a été le cas et je ne peux que m’en féliciter. Maintenant, on passe à ce match face à Laval, leader incontesté de ce championnat. Cela va être de nouveau un match très difficile où il va falloir être très attentifs, méfiants, mais aussi ambitieux pour aller chercher un résultat positif ».



Laval, une équipe très solide, seulement 11 buts encaissés

Avec 10 victoires, 3 matchs nuls, et 3 défaites, les « Orange et Noir » sont solidement installés en tête du championnat avec 33 points. Meilleure défense de Ligue 2 avec seulement 11 buts encaissés, les Lavallois ne connaissent pas de baisse de régime même s’ils ont été tenus en échec samedi à domicile par Grenoble (1-1). Pour Olivier Pantaloni, pas question de faire profil bas pour autant : « On ne craint personne. La crainte c’est de ne pas être à la hauteur dans les matchs. Nous n’avons pas de craintes particulières face à cette équipe. Beaucoup d’observateurs pensaient que cette équipe allait s’effondrer. Mais, quand on est premiers à quelques journées de la mi-saison, c’est qu’on n’est pas là par hasard. Cela veut dire qu’il y a les qualités nécessaires. Il n’y a pas de noms ronflants dans cette équipe, mais c’est une équipe ultra disciplinée, bien organisée et qui sait tirer profit de toutes les situations qui lui sont offertes ».



Pour cette rencontre de gala, le coach ajaccien devrait récupérer Yoan Touzghar, malade face à Angers, et Avinel, et pourra compter sur Clément Vidal, très bon face à Angers : « Je pense que nous n’étions pas loin d’obtenir la victoire face à Angers. C’était un bon match. Il faut que l’on arrive à pouvoir enchaîné. C’était de bonne facture et il faut appuyer sur ce match. Laval, c’est l’équipe surprise du début de saison, qui me fait un peu penser à nous il y a deux ans, quand nous étions montés. C’est une équipe qui prend très peu de buts et qui arrive à marquer sur leurs rares occasions. Ils sont très efficaces dans les deux surfaces. Je m’attends à un match très engagé. À nous de répondre présents demain. Il faut garder cette invincibilité à domicile le plus longtemps possible ». 8e du championnat de Ligue 2, les Ajacciens auront à cœur de garder leur invincibilité à domicile avant de recevoir une nouvelle fois samedi prochain, Orléans, en Coupe de France.

Le groupe ajaccien probable face à Laval

Sollacaro, Quillichini, Youssouf, Vidal, Avinel, Campanini, Quemper, Mangani, Jabol, Marchetti, Puch, Jacob, Touré, Touzghar, Bammou, Chegra