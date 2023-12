​Ligue 2 – Olivier Pantaloni (ACA) : « Faire preuve de solidité »

Fortement déçu par l’élimination en Coupe de France, à domicile par Orléans (1-2), samedi dernier, Olivier Pantaloni et ses hommes n’auront pas trop le temps de gamberger. Après la réception coup sur coup d’Angers et Laval, les deux premiers du championnat, c’est cette fois-ci un déplacement chez le 3e, Auxerre qui se profile à l’horizon. Un match important dans l’optique de la deuxième partie de saison. L’entraîneur ajaccien attend une réaction forte de ses joueurs : « J’espère qu’on aura l’envie de se rattraper de ce faux pas en Coupe. Nous avons en face de nous un gros morceau de championnat avec un énorme potentiel. Il va falloir qu’on montre autre chose qu’on a montré samedi dernier face à Orléans. Face à une telle équipe, il va falloir faire preuve de solidarité et de solidité défensive, dans un premier temps. Après, il va falloir essayer de retrouver du jeu dans ce qu’on va essayer de mettre en place face à cette équipe d’Auxerre, qui prend aussi pas mal de buts. Il faudra garder l’équilibre et rester lucide par rapport à ce qu’on aura à faire. Dans un premier temps, il va falloir être prêts à courir, car c’est une équipe qui aime bien avoir la possession ».



Atteindre la barre des 30 points avant la trêve



Avec 5 points de retard sur son adversaire du jour, l’ACA doit ramener un résultat positif pour se rapprocher de la tête du championnat : « C’est vrai qu’une victoire nous projetterait vers le haut du classement et nous rapprocher de cette équipe d’Auxerre. Mais pour envisager une victoire là-bas, il faut aussi du contenu et c’est pour cela que j’attends de voir ce que nous allons être capables de faire là-bas, avant d’envisager autre chose. Si nous gagnons là-bas, nous arriverions à cette fameuse barre des 30 points, voire plus à la trêve. Nous aurions alors réalisé une bonne moitié de championnat ».

Pour ce déplacement délicat, l’ACA sera toujours privé de Michel, Barreto, Avinel, mais aussi Marchetti. Il pourra en revanche compter sur Quemper, de retour face à Orléans, et très motivé à l’idée de jouer un cador du championnat : « C’est peut-être la meilleure équipe au niveau offensif du championnat de Ligue 2. Mais c’est aussi une équipe qui peut laisser des largesses tactiques et qui prend des buts. Nous allons donc sûrement avoir des opportunités, à nous de faire les efforts tous ensemble pour ne pas trop en concéder afin de pouvoir ramener un ou plusieurs points de ce déplacement. C’est un match important tout comme celui à venir la semaine d’après face à Valenciennes. Ces deux matchs sont très importants dans les perspectives de la 2e moitié de championnat. Si on passe la barre des 30 points avant la trêve, nous pourrons alors revoir nos objectifs à la hausse, ou à la baisse ! J’ai eu la chance de jouer ce week-end et je me sens bien. Cela m’a permis de jouer 90 minutes même si le résultat final est décevant. Mais je suis apte à jouer la rencontre face à Auxerre dans de bonnes dispositions au niveau physique ».

Le groupe de l’ACA face à Auxerre (samedi 15h)

Sollacaro, Quilichini, Vidal, Chanot, Campanini, Strata, Quemper, Youssouf, Jabol, Mangani, Everson, Puch, Bammou, Jacob, Touzghar, Touré, Chegra, SoumanoLa rencontre AJ Auxerre - AC Ajaccio sera diffusée samedi 16 décembre à 15h00 en direct sur Bein Sports.