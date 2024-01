​Ligue 2 – Mercato : Hamza Sakhi à l’AC Ajaccio

Quelques jours après l’annonce du départ de Vincent Marchetti, le milieu de terrain ajaccien, en route vers le Paris FC, l’AC Ajaccio n’a pas traîné pour trouver son remplaçant. Le club rouge et blanc a en effet officialisé, ce jeudi après-midi, l’arrivée d’Hamza Sakhi, en provenance de Melbourne City en Australie. Âgé de 27 ans, le milieu de terrain franco-marocain a notamment évolué à Châteauroux, Épinal, Metz, Sochaux et Auxerre avec notamment 175 matchs au compteur en Ligue 2.



"Un plaisir de signer à Ajaccio"

Arrivé aujourd’hui à Ajaccio, Hamza Sakhi ne cachait pas sa satisfaction sur le site officiel du club rouge et blanc : « Je suis très heureux de rejoindre l’ACA ! C’est un club où il y a des amis, qui me ressemble et j’ai envie d’aider le club à tenir ses objectifs. C’est un plaisir de signer à Ajaccio, je suis prêt à rejouer dans ce championnat de Ligue 2. Je vais faire tout mon possible pour le public, pour l’équipe et pour donner du sourire et du plaisir aux supporters. (…) Quand l’ACA m’a contacté, j’ai dit oui de suite ! Je sais qu’il y a beaucoup d’attente, je suis venu pour aider l’équipe et pour donner le sourire à nos supporters. Je suis très heureux de revenir dans un championnat que je connais et dans un club historique ».



"Un joueur capable de faire jouer l'équipe"

Johan Cavalli, le directeur sportif ajaccien, ne cachait pas son plaisir, de voir arriver un tel joueur au sein de son effectif : « Hamza est une recrue importante pour nous, car il fait partie des joueurs reconnus de notre championnat. Tout le monde connaît ses qualités et nous sommes heureux de l’intégrer à notre groupe. L’arrivée d’Hamza Sakhi coïncide avec la demande de Vincent Marchetti de quitter le club. Hamza est un joueur que nous avons beaucoup affronté, nous savons qu’il mouille le maillot pour le club où il évolue. Hamza connaît quelques cadres de l’équipe et va amener un vrai plus à notre groupe grâce à sa qualité technique, sa qualité sur les coups de pied arrêtés et à ses qualités de buteur. Hamza Sakhi est un joueur capable de faire jouer l’équipe ». 12e du championnat de Ligue 2, l’AC Ajaccio reçoit ce samedi à Timizzolu pour le compte de la 22e journée.