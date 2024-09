​Ligue 2 – Mathieu Chabert (AC Ajaccio) « veut entamer une série de résultats positifs » à Laval

Deux victoires à domicile face à Rodez et Troyes, et une défaite à l’extérieur au Red Star, le bilan du début de saison est plutôt satisfaisant, même s’il est encore difficile de savoir à quoi ressemblera la saison des « Rouge et Blanc ». Mathieu Chabert, le coach ajaccien retient avant tout « le fait d’avoir six points. C’est important mais il faut que l’on s’améliore dans beaucoup de domaines notamment dans nos entames de match, nos premières-mi-temps en général et réussir à reproduire plus souvent en match ce que l’on arrive à faire à l’entraînement. C’est bien de savoir réagir mais il faut que l’on soit un peu plus acteur » avant d’évoquer la suite de la compétition avec trois déplacements qui attendent les Ajacciens lors des quatre prochains matchs : « On va aborder ces matchs avec beaucoup de sérénité, de détermination et avec de la confiance, car nous n’avons rien à envier à personne. Il faut jouer notre chance à fond et il faut que l’on revienne de l’extérieur avec des points. On ne peut pas faire une saison uniquement sur nos performances à domicile. C’est un des objectifs, d’entamer une série de résultats positifs à l’extérieur ».



« Faire en sorte de bien débuter les matchs à venir »



Durant la trêve internationale, l’AC Ajaccio a disputé un match amical face à l’OGC Nice (défaite 2-3), qui a permis à l’entraîneur ajaccien de tirer quelques enseignements constructifs : « On a encore vu l’importance de l’entame de match. On a vu que quand on n’était pas dedans dès le début, face à une Ligue 1, et bien cela se paie cash. Je rappelle qu’on perdait 3-0 au bout d’un quart d’heure. Après, on a remis nos principes en place et on fait 1h15 de très bonne facture mais un match c’est 90 mns. Donc, il faut être capable d’être régulier et cohérent dans la performance. Il faut qu’on trouve les leviers pour être prêt dans les débuts de rencontre. C’est ce qu’on a essayé de travailler dans la semaine ».



Ce vendredi soir, les Ajacciens se déplacent à Laval, une équipe qui avait réalisé un excellent championnat la saison dernière mais qui peine en ce début de saison de Ligue 2 : « C’est une très bonne équipe, qui a fait une excellente saison. Ils sont en train de se stabiliser en Ligue 2, et peut-être même au-dessus, dans une vraie région de football. Ils ont des principes et un projet de jeu très clair. On a regardé ce qu’on pouvait essayer de faire pour les déstabiliser. Si on est bien dans ce qu’on sait faire, on ramènera des points de ce déplacement ».



Santelli pas encore remis, tout comme Ben Touré et Kanté en phase de reprise, le groupe ajaccien pourra cependant compter sur un effectif mêlant jeunesse et expérience, avec notamment un Yoan Touzghar en pleine confiance, après son superbe but face à Troyes : « Je me sens très bien et notamment physiquement. J’essaye de donner le maximum pour l’équipe, à faire beaucoup d’appel, et essayer d’être présent le plus possible dans le jeu. Laval est une équipe qui a fait un très bon championnat l’année dernière. Ils sont un peu plus en difficulté en ce début de saison mais vu de la qualité des joueurs, on sait que c’est une belle équipe, très bonne sur les coups de pieds arrêtés. Il va falloir être vigilants là-dessus ».

Objectif ajaccien ? Ramener au moins un point de ce délicat déplacement.



Le groupe ajaccien :

Sollacaro, Michel, Vidal, Bamba, Ayessa, Quemper, Huard, Strata, Youssouf, Mangani, Anziani, Jabol, Puch, Ibayi, Touzghar,Barreto, Chegra, Soumano



Blessés : Santelli, Campanini, Kanté, Ben Touré

Choix : Kouassi, Everson, Jacob, Quilicchini, Khelifa