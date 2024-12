​Ligue 2. Mathieu Chabert (AC Ajaccio) : « Notre manière de jouer va porter ses fruits »

Défait à Dunkerque (1-0) lundi dernier en championnat, l’AC Ajaccio va tenter de rebondir ce mardi soir face au SC Bastia, pour cette reprise de match en retard comptant pour la 10e journée de Ligue 2. Les Ajacciens ont à se faire pardonner après un match insipide dans le Nord, la semaine précédente. Mathieu Chabert, le coach ajaccien : « Nous avions mis un système de jeu en place qu’on n’a pas su tenir. On a beaucoup travaillé avec des séances vidéos cette semaine pour améliorer tout cela. L’image qu’on retient de ce match à Dunkerque c’est celle d’une rencontre où on peut en prendre cinq mais il ne faut pas oublier qu’Ibayi a un face à face dans les cinq premières minutes. Après nous sommes tombés face à une équipe de Dunkerque, qui est dans les meilleures du championnat actuellement, si ce n’est pas la meilleure, et qui a réussi à casser notre pressing mais cela ne s’est pas joué à grand-chose. On a concédé beaucoup d’occasions, mais uniquement sur ce match-là. On a fait une mauvaise première mi-temps par contre on était mieux en seconde mi-temps jusqu’à l’expulsion. Après, forcément vous voulez égaliser et vous vous exposez, c’est le football. Sollacaro réalise un match exceptionnel mais à 0-0, évidemment on n’aurait pas joué ainsi, il a fallu se découvrir et Dunkerque en a profité ».



Un bond au classement en cas de victoire lors du derby



Englué à la 16e place du classement avec 14 petits points, l’AC Ajaccio n’a pas d’autre choix que de l’emporter et pourrait même remonter à la 11e place en compagnie de son adversaire du soir, en cas de succès demain soir. Lors de la première partie de match, les Ajacciens avaient été bousculés et pouvait s’estimer heureux de ne pas avoir encaissé de but : « Aujourd’hui, on doit reprendre le match à la 42e minute, on s’est préparés à cela. On a travaillé certains scénarios. Lors de la première partie de la rencontre, le 26 octobre dernier, nous sommes contents de revenir aux vestiaires sans encaisser de buts. Aujourd’hui c’est une chance de pouvoir reprendre ce match dans des conditions différentes. Ce match reste une rencontre à domicile et un derby et nous allons tout mettre en œuvre pour le gagner. On est conscients de notre situation. Le groupe est investi à 100% pour y arriver. On travaille bien. Aujourd’hui, on parle d’une situation à 14 points, mais si on ne se fait pas voler à Caen ou à Amiens, on aurait au moins deux points de plus et nous n’aurions pas le même discours. On ne baisse pas la tête et on sait que cela va finir par payer. On est tous persuadés dans le club que cette manière de jouer va porter ses fruits ».



L’AC Ajaccio ne pourra convoquer que 17 joueurs



Si le lieu de la rencontre entre l’AC Ajaccio et le SC Bastia n’a pas été modifié, les conditions vont être différentes que lors du match initial en termes d’accueil du public. A la suite des incidents survenus le 26 octobre, la Commission de Discipline a pris la décision de fermer pour un match le stade Michel-Moretti. Une sanction qui sera justement purgée à l’occasion de la reprise de la rencontre entre les deux clubs. Le derby reprendra à la 42e minute, sur le score de 0-0, sans protocole d’avant-match et par une balle à terre en faveur du SC Bastia, qui était initialement en possession du ballon. Si un changement de côté reste prévu à l’issue de la 45e minute, il n’y aura, en revanche, aucun retour aux vestiaires. Les acteurs étant invités à effectuer une pause succincte au vu du très faible temps de jeu restant en première période. Si les deux équipes devront reprendre en s'appuyant sur les joueurs inscrits sur la feuille de match du 26 octobre, des ajustements restent tout de même possibles.



Un club peut ainsi remplacer un joueur présent sur la feuille de match initiale, s’il est indisponible en raison d’une blessure, constatée et appréciée par un médecin fédéral national. Le remplaçant doit être un joueur qualifié dans le club à la date initiale de la rencontre et absent de la feuille de match. Cette possibilité est limitée à 1 joueur de champ et 1 gardien de but. Des restrictions qui vont contraindre Mathieu Chabert et son staff à ne pouvoir convoquer qu’un groupe de 17 et non de 18, Jabol et Mangani, étant blessés, seul Kanté pourra donc pallier à ces absences.



Le groupe ajaccien face à Bastia

Sollacaro, Quilicchini, Vidal, Bamba, Ayessa, Youssouf, Strata, Huard, Puch, Barreto, Anziani, Kanté, Ibayi, Ben Touré, Soumano, Coutinho, Everson