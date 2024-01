​Ligue 2 – L’ACA revanchard face à Concarneau

Après les belles promesses de la fin d’année 2023, l’AC Ajaccio connaît un début d’année 2024 compliqué avec deux défaites consécutives, même si elles ont été concédées à l'extérieur, à Troyes (1-3) puis à Dunkerque (0-2) mardi soir. Deux défaites qui ont fait dégringoler le club rouge et blanc jusqu’à la 12e place du championnat de Ligue 2, loin des rêves de play-offs. Pour autant, avec 30 points, les Ajacciens se trouvent seulement à 2 points du 5e, Caen. Il faudra cependant montrer autre chose que face à Dunkerque, comme l’explique Olivier Pantaloni, l’entraîneur ajaccien : « J’étais un peu remonté à la mi-temps, par rapport à notre prestation. On a été catastrophiques d’un point de vue offensif, techniquement nul. Nous n’avons pas amené de danger dans le camp adverse. Sur le plan défensif, jusqu’aux corners, qui nous mettent en danger, nous n’avions pas subi d’occasions. On était en place, mais beaucoup trop attentistes à mon goût. On a beaucoup subi, et nous n’avons pas réussi à sortir le ballon, car offensivement, nous n’avons rien montré. J’ai ma part de ma responsabilité dans le choix du groupe mis en place au début du match. J’aurais dû prendre en compte certains critères et je me suis trompé. Le groupe a conscience que nous sommes passés à côté du sujet et a vraiment envie de se reprendre dès samedi face à Concarneau ».



« Méfiance face à Concarneau »



Ce samedi face à un adversaire à sa portée, l’AC Ajaccio entend bien montrer autre chose et entamer une série pour se rapprocher de son objectif prioritaire, le maintien : « Nous sommes revanchards. Nous avons eu la chance de voir nos concurrents pour le maintien, ne pas gagner, donc l’écart avec eux n’a pas évolué. C’est la première fois de la saison que nous perdons deux matchs consécutivement, donc nous sommes encore plus mobilisé, pour gagner demain face à Concarneau. La seconde partie de saison redémarre comme la première partie avec beaucoup de buts encaissés. Il faut rectifier le tir et notamment à domicile où nous n’avons pas d’autre choix que de gagner, après deux défaites d’affilée à l’extérieur. On essaye de se relever. Il y a eu beaucoup d’échanges entre le staff et les joueurs pour faire en sorte d’être beaucoup plus performant. Concarneau est une équipe qui joue bien au ballon, c’est une équipe très joueuse avec des principes réguliers et respectés. Il faut faire attention. Méfiance avec cette équipe ! Je me souviens que nous avions perdu au match aller, nous avions eu la maîtrise du jeu et après nous avions trop reculé et subi. Il faudra montrer un autre visage pour espérer l’emporter ».



Avec Josué Escartin, Al Hassan Touré et Christopher Ibayi dans le groupe, en attendant Hamza Sakhi, la nouvelle recrue en provenance de Melbourne, venu remplacer Vincent Marchetti, Olivier Pantaloni s’est montré satisfait des renforts enregistrés cet hiver : « Clairement tous ces joueurs vont amener un plus notamment offensivement dans notre manière de jouer. Christopher Ibayi va nous permettre de garder des ballons, par sa puissance athlétique, et il est très efficace dans la surface de réparation. Il peut jouer seul en pointe, mais aussi avec un autre attaquant à ses côtés. Al Hassan Touré va nous amener de la profondeur tandis qu’Hamza Sakhi, outre ses qualités e buteur, peut également donner la dernière passe. Il me fait penser à Johan Cavalli, à son époque ».

Pour ce premier match de l’année 2024, les dirigeants ajacciens ont mis en place une opération avec des billets à 5€ dans tout le stade afin de bénéficier d’un soutien important dans cette rencontre qui s’annonce charnière pour la suite du championnat.