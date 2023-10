​Ligue 2 – L’ACA méritait mieux face à Concarneau (1-2)

Concarneau – AC Ajaccio : 2-1 (0-0)

Stade du Moustoir à Lorient

Spectateurs : 2 500 environ

Arbitre : Mr Olivier Thual

Buts : Bammou (68e) pour l’ACA Ba (76e), (84e) pour Concarneau

Concarneau : Salles, Faussurier (Georgen, 90e), Jannez, Celestine, Wahib, Philiponeau (Bares, 69e), Etuin, Mouazan, Chadli, Ndombasi (Gboho, 80e) , Ba ; entr : Stéphane Le Mignan

ACA : Sollacaro, Youssouf, Chanot, Avinel, Quemper, Mangani, Marchetti (Everson, 80e), Jabol, Barreto, Touzghar (Touré, 64e), Bammou (Jacob, 77e), entr : Olivier Pantaloni



Son stade n’étant pas homologué pour la Ligue 2 dans l’attente des travaux nécessaires, l’équipe de Concarneau est contrainte de faire le tour des stades de Bretagne pour recevoir ses adversaires d’un soir. L’ACA se déplaçait donc à Lorient au stade du Moustoir pour y affronter le promu. Sous un crachin breton, l’ACA entamait la rencontre, après une minute de silence en hommage à Gilbert Guérin, le président de l’US Avranches, avec le même onze de départ que face à Pau la semaine dernière à Timizzolu.

Des Ajacciens qui attaquaient la rencontre tambour battant avec un deux tirs cadrés de Bammou dès l’entame de match (1e) puis aux 20 mètres à la réception d’un corner (8e). Alors que la pluie s’intensifiait, les conditions de jeu devenaient de plus en plus difficiles pour les 22 acteurs.

Des conditions qui n’empêchaient pas les Acéistes de presser haut, de récupérer très tôt les ballons, et d’afficher un jeu plaisant à regarder. Concarneau avait les plus grandes difficultés à se montrer dangereux et à sortir de son camp. Les actions se faisaient rares, mais sur un corner, à la suite d’une tête de Jabol, Touzghar n’était pas loin de pouvoir ouvrir la marque, mais le ballon était dévié in extremis (29e). Le rythme baissait alors considérablement et aucune des deux équipes n’arrivait à se procurer des occasions avant la fin de la première mi-temps. Une première période où Sollacaro, le gardien ajaccien, n’avait eu aucun arrêt à effectuer tant l’ACA avait pu afficher sa solidité défensive.



Jabol et Bammou débloquent la rencontre

La 2e période débutait comme la 1 ère avec des Ajacciens particulièrement en vue et sur un débordement de Jabol, le milieu de terrain rouge et blanc mettait Salles à contribution (49e). L’ancien joueur du Puy était omniprésent et faisait parler sa technique et sa puissance sur un terrain détrempé. Sur un contre Barreto n’arrivait, lui, pas à cadrer sa frappe (55e). L’ACA faisait tourner le ballon et les Thoniers étaient forcés de rester regrouper dans leur camp, et de procéder par de trop rares contre-attaques.

Et finalement c’est l’omniprésent Jabol qui allait débloquer la partie grâce à un raid solitaire dans la surface bretonne, avant d’être fauché par un défenseur de Concarneau. Penalty indiscutable que se chargeait de transformer l’inévitable Bammou (68e). Une ouverture du score totalement méritée pour les Ajacciens qui ne laissaient que des miettes jusqu’à présent à leurs adversaires. Malheureusement un avantage de courte durée puisqu'à la suite d’un beau mouvement, et d’une remise de Ndombasi, Ba se présentait seul face à Sollacaro et trompait le portier ajaccien, impuissant (76e).

Concarneau égalisait sur sa première véritable occasion. Une égalisation qui sonnait la révolte des Thoniers. Sur un corner, Pape Ibnou Ba, encore lui, prenait le meilleur sur la défense ajaccienne pour permettre à Concarneau de prendre l’avantage (84e). Deux occasions, deux buts, un réalisme glaçant pour les Bretons. Un scénario à peine croyable. Barreto sur une reprise de volée puis sur coup-franc essayait de remettre l’ACA sur pied, mais les Thoniers faisaient bloc pour conserver leur succès durement acquis. Ils mettaient ainsi fin à la série de 5 matchs sans défaite des Ajacciens. Il faudra rebondir samedi prochain à Grenoble pour une 2e rencontre consécutive à l’extérieur. L’ACA rétrograde à la 9e du championnat de Ligue 2.