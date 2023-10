​Ligue 2 : L’ACA défie les Verts dans le Chaudron

« Cette victoire lors du derby fait du bien à tous les niveaux. Que ce soit dans la perspective de continuer notre série, de remonter au classement et aussi de prendre de l’avance face aux quatre derniers du championnat. Et puis, bien entendu le fait de gagner ce match est aussi important pour faire plaisir à nos supporters » a résumé Olivier Pantaloni, cet après-midi en conférence presse. Il est vrai que le club ajaccien va mieux depuis quelques rencontres et les résultats sont là. Le club ajaccien est ainsi remonté, après la victoire face à Bastia, à une 11e place plus conforme à ses ambitions. Même si pour le coach ajaccien, il reste encore beaucoup de travail à effectuer, notamment sur le plan offensif : « Pour moi, on est encore en convalescence, je pense qu’on est capable de bien mieux faire surtout dans le domaine offensif. Défensivement, nous avons retrouvé une certaine solidité. Il va falloir être plus productifs maintenant afin de poser plus de problèmes à nos adversaires ».



A ce niveau, un vrai test attend demain les Ajacciens au stade Geoffroy-Guichard face à Saint-Étienne. Des Verts, qui, après un début de saison particulièrement difficile, restent maintenant sur une série de quatre victoires consécutives. Un déplacement délicat, mais qui ne fait pas plus peur que cela à Olivier Pantaloni : « C’est une très bonne équipe qui reste sur une grosse série. C’est un adversaire ambitieux qui a eu du mal à digérer la descente, la saison dernière, mais qui a fait une bonne seconde partie de championnat. Ils ont trouvé leur rythme. C’est une équipe qui va être difficile d’aller bouger, mais malgré tout, avec notre confiance retrouvée, nous y allons avec de l’ambition d’y faire un résultat ».



Un groupe quasiment au complet, Marchetti de retour

Il est vrai que l’ACA surfe sur une bonne dynamique avec un effectif quasiment au complet outre l’absence de Cyrille Bayala, qui a été opéré avec succès, mais qui va manquer encore quelques mois au club ajaccien. Pour ce déplacement en terre stéphanoise, Olivier Pantaloni ne devrait pas changer son système de jeu (en 4-3-3), qui a fait preuve d’efficacité de ces derniers matchs : « C’est vrai que ce système nous a rendus plus solides défensivement. Nous n’avons pas l’habitude d’évoluer avec un seul attaquant axial et peut-être que c’est la raison pour laquelle nous avons un peu plus de difficultés à se créer des occasions. C’est à réfléchir, il faut juste trouver le bon équilibre pour l’équipe ».



Une équipe qui a retrouvé Stéphane Quemper, après des pépins physiques en début de saison, et qui espère enchaîner les bons résultats : « Il ne faut pas s’enflammer, ce résultat face à Bastia est important pour les supporters, mais il ne vaut pas plus qu’une autre victoire au niveau comptable, seulement trois points ! Il reste beaucoup de matchs à gagner maintenant. Nous sommes dans une bonne dynamique. Nous avons retrouvé nos valeurs grâce à une prise de conscience collective. J’ai hâte d’enchaîner pour être encore mieux physiquement ». Concernant le match de demain, le latéral gauche ajaccien s’attend « à un match ouvert face à une équipe qui aime faire le jeu et qui laisse beaucoup d’espaces entre les lignes. On va aller là-bas pour essayer d’être très solides et essayer de ramener quelque chose de là-bas ».



Hormis Bayala, Olivier Pantaloni dispose de la quasi-totalité de son groupe, qui verra notamment le retour de Vincent Marchetti, malade face à Bastia. Avec pour ambition, de poursuivre sur sa bonne série … et de stopper celle des Verts.



Le groupe ajaccien demain à St-Etienne (19h)

Michel, Sollacaro, Youssouf, Quemper, Stratta, Avinel, Chanot, Vidal, Jabol, Jacob, Marchetti, Puch, Everson, Mangani, Touré, Touzghar, Bammou, Barreto