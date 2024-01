​Ligue 2 – L’ACA battu à Dunkerque (0-2)

Patrice Paquier Lorenzi le Mardi 23 Janvier 2024 à 22:32

L’AC Ajaccio s’est incliné ce mardi soir à Dunkerque (0-2), qui a d’ailleurs remporté ainsi sa première victoire à domicile de la saison, lors de la 21e journée de Ligue 2. Surpris en fin de première mi-temps sur un coup-franc de Bardeli, et dans un match aux conditions climatiques difficiles, les Ajacciens ont encaissé un deuxième but (magnifique) trop rapidement dès le début de la seconde mi-temps. Après la défaite à Troyes, il y a dix jours, l’ACA subit une nouvelle défaite en 2024 et rétrograde à la 12e place du championnat. Il faudra réagir dès samedi prochain à Timizzolu lors de la réception de Concarneau.