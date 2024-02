​Ligue 2 – L’AC Ajaccio s’attend à « un derby très engagé » face au SC Bastia

C’est devant près de 15 000 spectateurs à Furiani que va donc se jouer un derby très attendu entre le Sporting Club de Bastia et l’AC Ajaccio. Les résultats surprenants enregistrés hier soir lors de la 23e journée de Ligue 2 ont propulsé le club bastiais, dans une situation d’urgence. Les Bastiais comptent en effet le même nombre de points qu'Annecy, le premier relégable. Du côté ajaccien, en revanche, la sérénité est de mise et l’ACA peut même entrer dans le Top 5 du championnat en cas de victoire à Furiani. Olivier Pantaloni, le coach ajaccien, sait d’ailleurs trop bien l’importance de ce match : « Pour nous, ce derby c’est une finale de Coupe. Voilà notre état avant d’aborder ce derby. Le vainqueur sera très fier d’avoir gagné, pour ses supporters, pour sa ville. Au-delà de cela, il n’y a pas d’autre enjeu. Ensuite, après la rencontre, nous verrons. Il est vrai qu’une victoire pourrait nous permettre de gagner quelques places au classement, mais ce n’est pas la motivation première ».



« Je m’attends à un match très engagé »



Des derbys, qui ne réussissent guère aux Ajacciens du côté de Furiani, qui restent sur cinq défaites consécutives en terre bastiaise : « L’année de la montée, nous avions perdu les deux derbys même si cela ne nous avait pas empêchés de monter en Ligue 1 et c’est vrai que le sentiment de fierté en prend un coup. Ils ont perdu le match aller et ils ont envie de gagner le match retour. Cela va être un match très engagé, très disputé. Il va falloir être prêts pour ce genre de rencontre. On essaye d’envisager tous les scénarii d’une rencontre. Tout est envisagé. Maintenant, c’est vrai que quand on a eu affaire à des équipes qui venaient nous presser, nous avons eu certaines difficultés. C’est un point sur lequel nous avons beaucoup travaillé. Il faut que les nouveaux joueurs puissent également s’imprégner de nos principes de jeu ».



Les grands débuts d’Hamza Sakhi



Pour ce derby qui s’annonce haut en couleur, Olivier Pantaloni pourra compter sur l’ensemble de ses recrues, et a convoqué un groupe de 18 joueurs, parmi lesquels figurent bien évidemment, Tim Jabol-Folcarelli, la révélation ajaccienne de la saison, ravie de pouvoir disputer cette rencontre : « Du match aller, j’en retiens surtout la victoire et un moment de communion célébré tous ensemble. C’était une victoire qui était attendue depuis un long moment par nos supporters. Je me souviens de beaucoup de joie. Des succès lors des derbys, cela unit un groupe, un club, une ville. On s’attend à un match encore une fois très engagé, et même encore plus que d’habitude, car ils sont dans une situation très compliquée. En plus, ils ont perdu le match aller et ils ont changé leur entraîneur donc on sait à quoi s’attendre. Il va falloir garder notre sang-froid, rester concentrés sur tout le match et appliquer ce que nous avons prévu de faire durant cette rencontre. Il va falloir également mettre l’engagement nécessaire lors d’un derby. Franchement, la 5e place, on n’y pense pas plus que cela. On veut d’abord assurer le maintien avant de penser à autre chose. Il faut prendre les matchs les uns et après les autres, et cela passe d’abord par ramener un résultat positif ce lundi soir à Bastia ».



Pour ce derby, les Ajacciens pourront compter sur leur nouveau renfort au milieu de terrain, Hamza Sakhi, qui pourrait d'ailleurs débuter en tant que titulaire dès le début de la rencontre, ainsi que sur Christopher Ibayi et Al Hassan Touré. Escartin est, quant à lui, absent du groupe. À noter, enfin, que la rencontre se déroulera sans supporters ajacciens, interdits de déplacement par arrêté préfectoral.



Le groupe ajaccien :

Michel, Sollacaro, Quemper, Youssouf, Chanot, Avinel, Vidal, Campanini, Strata, Jabol, Puch, Jacob, Mangani, Nouri, Sakhi, Soumano, A. Touré, B. Touré, Touzghar, Ibayi.