​Ligue 2 – L’AC Ajaccio résiste à Pau (1-1)

Toujours privé de Touzghar, Campanini, Jabol ou encore Bayala, Olivier Pantaloni avait choisi un onze de départ sans trop de surprise lors de ce match capital pour le maintien. Face à une équipe paloise, 9e du championnat, en pleine confiance et dure à jouer dans son tout petit stade du Nouste Camp, les Acéistes s’attendaient à un déplacement délicat.



Le coup de génie de Mangani



Une rencontre que les Ajacciens entamaient tambour battant et où Thomas Mangani allait s’illustrer. Sur un coup-franc anodin près du rond central, le capitaine ajaccien, voyant Kamara avancé, tentait l’impossible en frappant avec son pied gauche directement le coup-franc aux 50 mètres : le lob parfaitement exécuté surprenait alors le gardien palois (6e). Un but fantastique !

Une ouverture du score qui poussait les Palois à réagir, mais sans véritable occasion de but.

Sur un contre, Ibayi, bien alerté par Touré, se trouvait en bonne position dans la surface paloise mais n’arrivait malheureusement pas à trouver le cadre (19e). Dans la foulée, Bassouamina obligeait Sollacaro à sortir avec autorité pour empêcher les locaux, d’égaliser (20e). Mais c'était de courte durée. En effet, sur un corner bien tiré par Mohamed, Ahoussou échappait au marquage acéiste pour offrir, de la tête, l’égalisation aux locaux (23e). Une première demi-heure agréable à suivre, avec une volonté affichée des deux équipes d’aller rapidement de l’avant. Almeida faisait ensuite passer des frissons dans le camp ajaccien, avec une frappe lointaine, qui frôla la lucarne de Sollacaro (36e).



Une seconde période insipide



Puis Bedraoui, après un bon contrôle, décrochait à son tour un tir puissant que Sollacaro détournait en corner au prix d’une belle parade (40e). La pression paloise s’accentuait alors. Sylla s’essayait également pied gauche, après un beau mouvement, mais sa frappe heurtait finalement la barre du portier ajaccien, battu cette fois-ci (42e) !

Plus heurté, le match devenait plus haché en début de seconde période avec des Palois toujours aussi pressants et une équipe ajaccienne réduite à défendre. Il fallait attendre l’heure de jeu pour voir Pau se montrer dangereux sur une double tentative de Beusnard puis de Sylla (62e), mais repoussée avec brio par Sollacaro, impeccable sur sa ligne. La fin de match devenait totalement insipide avec énormément de fautes. L’ACA se contentant de ce match nul qui lui permet de mettre fin à sa mauvaise série. Treizièmes du championnat, les Ajacciens accueilleront Saint-Etienne lors de la prochaine rencontre.