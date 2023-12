​Ligue 2 – L’AC Ajaccio impuissant à Auxerre (0-2)

Auxerre – AC Ajaccio 2-0 (2-0)



Toujours privé de Barreto, Michel et Avinel mais aussi Nouri et Marchetti, Olivier Pantaloni, l’entraineur ajaccien, avait choisi de titulariser Chegra dans son onze de départ. En face, Christophe Pelissier, le coach auxerrois avait reconduit son 4-2-3-1 habituel et qui a prouvé son efficacité depuis le début du championnat de Ligue 2. Une rencontre qui a attiré la foule des grands jours à l’Abbé Deschamps avec plus de 15 000 spectateurs pour ce choc entre deux équipes, qui étaient encore en Ligue 1 l’année dernière.

Un stade où l’ACA ne s’était encore jamais imposé !

Entre une équipe auxerroise ayant la volonté d’emballer le match et une équipe de l’ACA bien regroupée, le jeu était plaisant à voir. Mais, sur une action anodine, et un coup-franc sifflé en faveur des locaux, l’ACA trop attentiste et naif se faisait surprendre sur le coup de pied arrêté joué rapidement, Sinayoko trouvait Hein, seul dans la surface, qui reprenait de volée l’offrande pour ouvrir la marque (18e). Sur son banc, Olivier Pantaloni était furieux. Pas assez attentifs, les Ajacciens se faisaient surprendre sur la première demie-occasion des Bourguignons. Rageant.

Une incompréhension entre Bammou et Sollacaro faisait passer encore quelques frissons au sein du banc acéiste. Puis, sur un bon mouvement auxerrois, l’inévitable Gauthier Hein, réussissait à se présenter seul face au portier ajaccien, qu’il trompait d’un plat du pied gauche, bien maîtrisé (28e). 2-0. L’ACA était ko.

La deuxième meilleure défense de Ligue 2 venait de se faire surprendre deux fois en une demie-heure. Trop passifs, trop attentistes, les Ajacciens laissaient l’amère sensation de ne pas être entrés dans le match. Et malgré le score, Mensah et Sinayoko, sur les côtés, continuaient de semer la panique dans l’arrière garde insulaire. Jubal manquait lui, de justesse le 3e but, de la tête sur corner (39e). L’ACA était acculé comme rarement cette saison. Le scénario virait même au cauchemar quand Chanot était renvoyé aux vestiaires pour un deuxième carton jaune suite à une faute sur Sinayoko aux abords de la surface (45e). Une première mi-temps à oublier.





Au retour des vestiaires, Olivier Pantaloni faisait entrer Puch à la place de Chegra, Jabol descendant d’un cran pour suppléer l’absence de Chanot. Mais ce sont encore les Auxerrois qui se montraient dangereux et il fallait un exploit de Sollacaro pour enrayer la tentative de Raveloson (49e). Le rythme de la rencontre baissait alors considérablement tandis que les mauvaises nouvelles s’enchainaient côté acéiste avec la sortie sur blessure de Jacob, remplacé par Everson Jr (67e).

Une rencontre à vite oublier pour les Ajacciens, qui n’auront tirés aucune fois au but durant ce match. Prochain rendez-vous mardi à Timizzolu face à Valenciennes pour la dernière rencontre de l’année.