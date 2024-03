​Ligue 2 – L’AC Ajaccio défie le leader dans son stade Michel-Moretti

Une enceinte qui sera quasiment pleine, un changement de nom avec l’inauguration officielle du stade Michel Moretti, avec la présence de nombreuses personnalités et un hôte particulièrement attendu puisque c’est Auxerre, le leader de Ligue 2, qui se présente ce lundi soir (20h45) à Ajaccio : la soirée s’annonce donc chaude et festive en ce début du mois d’avril et fin de week-end de fêtes de Pâques. Olivier Pantaloni, l’entraineur ajaccien, qui a bien connu Michel Moretti, l’ancien président de l’ACA évoque le contexte particulier du match : « Je pense tout d’abord que c’est une juste récompense au vu de ce qu’a fait Michel pour le club. Ma fin de carrière de joueur et mes débuts en tant qu’entraineur ont été effectués à ses côtés. C’était quelqu’un de très exigeant. Dans un club professionnel, c’est indispensable. Il était aussi très rigoureux. Il a fait progresser le club avec beaucoup d’ambition. Aujourd’hui, quand on voit ce qu’est devenu le stade et le club, l’âme de Michel y est encore. C’est lui qui a donné cette ambition au club, cette volonté, malgré les difficultés à toujours avancer, aller de l’avant et à ne jamais renoncer. J’espère que aussi que le contexte autour du match ne sera pas un facteur qui nous inhibera. C’est particulier avec beaucoup de choses qui vont se passer autour du match. Il faudra que l’on reste vraiment concentrés sur la rencontre, avec le fait que ce changement de nom, soit une fête réussie jusqu’au bout ».

Pour que la fête soit belle et réussie, il faudra tout d’abord réussir à stopper la mauvaise série ajaccienne, avec trois défaites consécutives et cinq matchs sans victoire depuis le succès acquis le 10 février face à Guingamp. La raison évoquée ? La fatigue mentale et surtout physique d’un effectif à bout de souffle : « On sait qu’on a une obligation de prendre des points sur les 9 matchs à venir pour éviter de se faire peur. Les trois derniers matchs se sont soldés par trois défaites, et il faut absolument qu’on renoue avec l’idée de prendre des points. On joue le leader, c’est délicat mais il va surtout falloir changer de comportement sur le terrain et être beaucoup plus volontaire et déterminé, que l’on a pu l’être sur les dernières rencontres. On a surtout senti une équipe fatiguée et émoussée car je ne peux pas leur enlever l’envie, qui a toujours été présente. On n’avait, peut-être, pas les moyens de pouvoir faire mieux lors des précédentes rencontres. Aujourd’hui, nous avons eu 15 jours de repos où nous avons pu nous ressourcer et pour retrouver des forces et j’espère que cela portera ses fruits ».



Face au leader du championnat, il faudra essayer de rester le plus concentré possible face à une équipe très réaliste et joueuse. Sans démériter, les Ajacciens s’étaient inclinés au match aller face au rouleau compresseur bourguignon : « Au match aller face à Auxerre, nous avions fait 20 bonnes minutes avant de commettre deux grosses erreurs, qui leur offrent la possibilité d’ouvrir le score, puis une exclusion derrière qui nous a fait jouer la deuxième mi-temps à 10 contre 11. C’est une équipe contre laquelle il faut éviter à tout prix de faire des erreurs, car elle sait profiter de la moindre opportunité pour se montrer dangereuse et faire mal à l’adversaire Cela demande une concentration extrême et beaucoup de solidarité, sans aucun relâchement pour rivaliser avec ce genre d’équipe. On a vu, après analyse, que nous sommes à domicile une équipe qui aime aller de l’avant. Il faut donc continuer à être ambitieux à domicile, c’est ce qu’on a demandé au groupe ». De là-haut, l’ancien président de l’AC Ajaccio, ne manquera pas sans doute pas une miette de cette soirée si particulière pour le football ajaccien.