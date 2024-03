​Ligue 2 – L’AC Ajaccio chute face à Annecy (1-3)

AC Ajaccio – Annecy : 1-3 (1-2)

Stade François-Coty

3 000 spectateurs environ

Arbitre : Mr Marc Bollengier

Buts : Jabol pour l’ACA (45e), Djoco (45e et 61e), Billemaz (47e ) pour Annecy (45e)

Avertissements : Souhouna (34e) à Annecy, Touré (47E), Youssouf (66e) à l’ACA

Expulsions :

ACA : Michel, Youssouf, Quemper, Chanot, Avinel (Vidal, 68e) Mangani (Strata, 59e), Jabol, Sakhi, Jacob (Touré, 35e Soumano 68e), Touzghar, Touré (Nouri, 46e) entraîneur : Olivier Pantaloni

Annecy : Escales, Soukouna, Lajugie, Jean, Pajot, Barry (Diaz, 30e), Adeline (Beyer, 70e), Demoncy, Djoco (Camara 70e), Kandil (Goncalves, 90e), Billemaz (Ntamack, 90e), entraîneur : Laurent Guyot



Après la défaite concédée à Angers (1-3), lundi soir, Olivier Pantaloni avait décidé d’aligner un duo d’attaquants composé de Touré et Touzghar, en l’absence d’Ibayi suspendu et un milieu de terrain renforcé composé de Jabol, Mangani, Sakhi et Jacob, de retour dans le groupe. Une équipe ajaccienne qui avait décidé de mettre du rythme d’entrée de jeu, Sakhi obligeant même Escales à se détendre dès la première minute de jeu.

Sur un contre, Touzghar en bonne position manquait d’un rien de trouver Jacob, tout seul dans les 6 mètres savoyards (5e). Un bon début, mais la suite allait être plus stérile avec deux équipes bien organisées, mais connaissant les pires difficultés à créer du jeu. La partie devenait hachée au rythme des trop nombreuses approximations techniques.



Une fin de première mi-temps complètement folle

Annecy commençait même à montrer le bout de son nez et on se demande encore comment Adeline a pu manquer le ballon sur un centre parfait de Lajugie (39e). Dans la minute suivante, ce même Adeline reprenait cette fois-ci parfaitement l’offrande, mais Mathieu Michel repoussait finalement la tentative. Le jeu s’accélérait alors. Annecy se créait une nouvelle occasion par l’intermédiaire de Demoncy dont la frappe pure flirtait avec la lucarne de Michel (42e)

L’ACA réagissait dans la foulée par Touzghar, bien alerté aux abords de la surface savoyarde, mais Escales renvoyait la tentative de l’attaquant ajaccien (43e). Billemaz ratait également l’immanquable pour Annecy, en reprenant de volée la déviation de Djoco juste au-dessus de la transversale de Mathieu Michel (45e). Les Ajacciens allaient se montrer plus adroits que leurs adversaires dans la minute suivante : Escales repoussait un centre d’Al Hassan Touré sur Tim Jabol, dont la reprise du pied droit, trouvait le petit filet savoyard ! (45e). Un avantage au meilleur moment, juste avant la pause … mais de courte durée ! En effet, à la suite d’un coup franc annécien et d’un cafouillage dans la surface ajaccienne, Kapit Djoco catapultait le ballon dans les filets de Mathieu Michel impuissant ! (45e). Une fin de mi-temps complètement folle contrastant avec 40 premières minutes apathiques.



Au retour des vestiaires, Olivier Pantaloni décidait de remplacer Touré par Nouri pour densifier son milieu de terrain. Mais sur un contre annecien, Adeline centrait pour Billemaz, qui en taclant, trompait la vigilance de Mathieu Michel dès l’entame de la seconde période (47e). Face à une équipe d’Ajaccio méconnaissable, Annecy jouait à sa main. Sur un nouveau contre, Kapit Djoco s’infiltrait plein axe et allait inscrire le 3e but savoyard (62e) en toute logique.



Méconnaissable, l’équipe ajaccienne était bousculée et manquait cruellement d’envie et de caractère pour espérer mieux. Le public de Timizzolu grondait alors et conspuait alors les siens et notamment Mathieu Michel, bien trop attentiste au goût du public ajaccien. Le nom de son remplaçant était alors scandé par une partie du public (NDLR Sollacaro) dans une ambiance pesante. Incapable de réagir, l’AC Ajaccio perdait son invincibilité à domicile face à une courageuse équipe savoyarde et voit ainsi les espoirs de play-offs s’éloigner un peu plus.