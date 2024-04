​Ligue 2 – Avant Saint-Etienne, Olivier Pantaloni estime que « l’ACA peut battre n’importe qui »

Un point qui fait du bien : le résultat nul ramené de Pau (1-1) a rassuré Olivier Pantaloni, le coach ajaccien, et a surtout permis d’enrayer la spirale négative, de quatre défaites consécutives.

Pour le compte de la 32 e journée de Ligue 2, l’entraîneur ajaccien s’attend à un match compliqué face à des Verts, dauphin d’Auxerre et en pleine forme actuellement : « Face à Pau, nous avons pris un point au mental grâce à de la générosité et de la solidarité. Face à Saint-Étienne, qui reste sur une très bonne série, il va falloir faire plus avec énormément de consistance dans notre jeu. Le point pris à Pau a quand même fait du bien dans les têtes. Saint-Étienne, c’est une équipe qui a eu beaucoup de mal en début de championnat et qui, après le changement d’entraîneur et le retour de la trêve, a un parcours incroyable. C’est une équipe qui prend très peu de buts défensivement et qui a beaucoup de qualités offensives avec des recrues qui leur fait énormément de bien. C’est une équipe difficile à jouer ».



« Aucune équipe ne lâchera »



Avec seulement quatre longueurs d’avance sur Troyes, le premier relégable, l’ACA doit continuer de prendre des points sous peine de voir les équipes de bas de tableau, revenir au classement : « Je pense que ça va être compliqué jusqu’au bout, car toutes les équipes s’accrochent. On voit Annecy qu’on pensait condamné, qui reste sur quatre victoires consécutives et qui est revenu dans le coup. Dunkerque se retrouve aujourd’hui au-dessus de la ligne de flottaison aussi. Aucune équipe ne lâchera. On peut penser que Valenciennes est condamné, en dehors de ça, toutes les équipes lutteront jusqu’au bout. On devra nous aussi lutter pour aller chercher ce maintien et ne jamais nous relâcher. Il est important d’engranger des points. »



Pour ce match charnière, Olivier Pantaloni attend le soutien de public ajaccien afin de prendre de l’air au classement et de passer une fin de championnat moins anxiogène : « C’est Saint-Étienne, le deuxième, qui se présente, ils sont sur une dynamique ultra positive, mais peu importe. Avec le groupe qui reste impliqué, on a les moyens de battre n’importe qui, si on est à notre meilleur niveau. La semaine a montré des choses très intéressantes. L’horaire, le contexte, l’adversaire et le bon temps nous font dire qu’il y aura une ferveur autour de ce match. Je l’espère en tout cas, parce que les joueurs aussi en ont besoin. C’est important pour nous, on sait que ça peut faire la différence ».



Pour ce choc, Olivier Pantaloni pourra compter sur Mickaël Barreto, de retour depuis deux matchs : "Maintenant, je me sens bien. C'était une période compliquée d'être blessé pendant 4 mois, mais je suis de retour c'est le principal. Ce match nul à Pau nous a fait du bien. Maintenant, face à Saint-Étienne, il va falloir répondre "présent"et mettre la pression pour qu'ils ne puissent pas mettre en place leur jeu".