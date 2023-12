​Ligue 2 – ACA : Rebondir face à Angers

Olivier Pantaloni, le coach ajaccien adore les challenges. Il va être servi cette semaine avec la réception des deux premiers du championnat de Ligue 2 en l’espace de quelques jours ! L’occasion de voir ce que son équipe a dans le ventre après la défaite face à Annecy la semaine dernière, qui marque un coup d’arrêt dans la bonne dynamique ajaccienne : « On va rencontrer Angers et Laval avant la Coupe de France, ce sont deux gros challenges qui nous permettront de nous situer dans ce championnat face à des équipes qui tournent. Laval est une équipe un peu surprise, dont tout le monde attend la chute, sauf qu’elle n’arrive pas. Je pense qu’à ce stade de championnat, il n’y a pas de surprise. S’ils sont là, c’est qu’ils le méritent amplement. Angers, comme nous, a eu des débuts difficiles avant de retrouver de très bons joueurs et de trouver son rythme de croisière. Ces deux confrontations nous donneront la température de la valeur de notre équipe »

Yacine Bammou, l’attaquant ajaccien, est persuadé que « le groupe a envie et va réagir dès demain. J’ai confiance en notre groupe. Il y a eu un mauvais match la semaine dernière mais il va y avoir une réaction. On est revanchards. Nous avons perdu 3 points à Annecy. Nous avons bien travaillé cette semaine et on mérite mieux que ce que nous avons montré là-bas. Il faut revenir à des bases simples. Si tout le monde met du sien, on pourra espère pouvoir obtenir un bon résultat demain face à Angers ».

Face à un adversaire de qualité, qui reste sur une large victoire face à Caen (3-0) , les Ajacciens vont pouvoir tester leur capacité de réaction avant la réception de Laval, le leader, quatre jours plus tard.

Les 19 joueurs retenus par Olivier Pantaloni

L’entraîneur ajaccien n’a toujours pas digéré le résultat samedi à Annecy et surtout la manière : «Nous jouons le 2e du championnat après la piètre prestation de la semaine dernière, j’espère que les joueurs seront tout autant motivés que moi pour ce match. Si on finit à la trêve avec un nombre de points conséquent, peut-être que ça nous donnera l’idée de jouer le haut de tableau et pourquoi pas une montée, mais on est loin d’en être là. Je reste lucide, on reste sur un match catastrophique : j’attends de voir la réaction de notre équipe. Si les joueurs nourrissent l’ambition de faire une saison intéressante dans le haut de tableau, ça passe par une réaction impérative face à Angers et une confirmation contre Laval. »Pour ce défi important pour la suite du championnat, le coach ajaccien sera privé de Quemper suspendu ; Michel, Barreto, Bayala, Benhaim, Soumano et Everson sont indisponibles.Sollacaro, Quilichini, Chanot, Avinel, Campanini, Vidal, Youssouf, Strata, Khelifa, Mangani, Marchetti, Puch, Jabol-Folcarelli, Bammou, Nouri, Jacob, Touzghar, Touré, Chegra: Michel, Barreto, Bayala, Benhaïm, Soumano, Everson: Quemper